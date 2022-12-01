牛頭角弒母疑兇與母和諧　疑感病癒停藥釀悲劇　摯友：悔未能相助

「如果當時做多啲，就可能阻止悲劇發生。」牛頭角上邨常榮樓昨日（30日）揭發的倫常悲劇，患有思覺失調兼有暴力傾向的25歲青年傑仔懷疑病發，涉嫌殺害其50歲姓盧單親母親，悲劇震驚傑仔的朋友圈，其中一名自小陪伴傑仔成長的好友阿明（化名）接受《香港01》訪問，悔疚表示未能幫助好友，但欲澄清外界對傑仔的誤解。

熱愛打籃球的傑仔高中時離奇曾失蹤，尋回後被揭患病，入院數月後恢復正常，如過往般讀書、工作，交友甚廣，與舊同學、波友、機友都時有聚會，更可見他笑容燦爛。惟近月他疑感到病情穩定及停藥，最終上月初懷疑復發，斷絕與朋友來往，更因社工及護士家訪而情緒不穩，一度離家出走，沒料到最終會發生弒母慘劇。

阿明強調見到傑仔與相依為命的母親關係融洽，但最終懷疑病發殺死其深愛的母親，阿明不勝慨嘆，悔疚未能及時伸出援手，直言日後仍然「願意再同佢做朋友」，更希望好友早日痊癒重投社會，「之後有機會見到面，希望好似以前咁玩、食飯，希望佢唔好自己亂諗嘢，（有事）拎出嚟講，一齊解決」。



傑仔除了和朋友打籃球之外，更會很早下樓「打街場」，因而認識到不少波友，所以並非外界謠傳沒有朋友，圖中傑仔去年和朋友打波而合照紀念。（受訪者提供圖片）

阿明與傑仔為中小學同學，相識15載，在他眼中，傑仔是個「偏靜......比較多嘢諗、善良、唔會做壞事」的朋友，但動靜皆宜，既愛打籃球，且成績不俗。他不時下樓「打街場」，認識到不少波友，而且和網友相約見面，所以並非外界謠傳沒有朋友。

不過，中五、六時，傑仔曾與母親回內地探親，他一度失蹤個多星期，母親驚惶報警。雖然傑仔後來獨自回港，但言行變得異常，除了自言自語之外，他更會上網打一大段文字，題材關於宗教新紀元，甚至在facebook直播分享，引來全校同學的注意，因而住院數個月。

單親家庭長大 朋友形容母慈子孝

由於傑仔在單親家庭長大，父母很早離異，加上曾經入院，所以盧母辭職專心照顧兒子，甚至「想個仔開心......畀好大自由度，佢（傑仔）想做乜都畀佢（傑仔）做」，並非街坊所言管教嚴厲，而且兩母子關係不錯，傑仔在今年母親節更向盧母贈送禮物，平時會和媽媽分享近況，更向母親介紹一班好友，好讓雙方互相認識。在一眾好友眼中，兩母子是母慈子孝。

傑仔出院後病情穩定，思考轉數變得比較緩慢，但能正常溝通，和普通人無異。及後，他完成大專課程，畢業後任職文員，亦相當懂得享受生活，曾為住所添購冷氣機和沙發，看似一切正常，重投社會。

曾向朋友稱病情沒大礙 停止服藥

阿明和朋友一直保持聯絡，閒時相約見面消遣，從眾人合照中可見他笑容燦爛，一臉調皮，看起來是個陽光青年。有次朋友曾重提傑仔病況，傑仔會尷尬一笑，輕輕帶過﹕「唔好提」。直至數個月前，傑仔和朋友閒聊中透露，覺得自己沒有大礙，所以停止服藥，卻懷疑因此成為傑仔病情復發的原因。

上月初，傑仔突然退出所有社交媒體群組，甚至封鎖大部分朋友，眾人嘗試私訊及致電聯絡，卻不獲回應。由於傑仔過往試過專心處理自己事宜，都有類似舉動，所以眾人都不以為意。上月中旬，傑仔將濃密黑髮染出金色，當時他聲稱因見新工而需要染髮。

直至上月25日，盧母向阿明等傑仔好友詢問有否聯絡過傑仔，眾人才知道傑仔再次失蹤，於是幫手尋人，最終傑仔平安回家，事後阿明向傑仔了解發生何事，傑仔提到「有社工帶同4名護士家訪入屋，小事化大，表示過唔鍾意」，隨後離開住所，但「喺屋企附近」。

正當眾人以為事件告一段落之際，大家從新聞得知傑仔懷疑一時病發，涉嫌殺害其深愛母親，阿明直言「未能平伏心情...仲消化緊件事，成晚訓唔到」，完全沒有想過傑仔受病情影響出現暴力行為，甚至釀成悲劇，「可能唔太鍾意提到住院、食藥，呢件事比較敏感，觸動到佢神經」，相信他案發時並不清醒。

雖然傑仔已經鑄成大錯，但阿明不會放棄這位好友，「希望（日後）好似以前咁玩、食飯，希望佢唔好自己亂諗嘢，拎出嚟講，一齊解決」。（陳傲淇攝）

摯友後悔未能相助 盼日後再續朋友緣

雖然傑仔已經鑄成大錯，但阿明不會放棄這位好友，「希望佢（最初）有嘢就同大家分享，唔好收收埋埋自己諗」，慨嘆「唔做都做咗，佢一定會後悔」，「之後有機會見到面，希望好似以前咁玩、食飯，希望佢唔好自己亂諗嘢，拎出嚟講，一齊解決」。

是次案件引來各界關注，阿明想向大眾表示「如果珍惜朋友，唔好嫌麻煩，如果當時做多啲，就可能阻止悲劇發生」。