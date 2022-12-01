灣仔縱火兇案｜老父臥床失禁難自理　兒子疑照顧壓力爆煲弒父自殺

灣仔金樂大廈今日（1日）凌晨發生火警，驚揭在單位睡房內被證實死亡的89歲姓劉男子，與在廁所昏迷後送院不治的53歲同姓男子，為父子關係，而兩人被發現時胸口皆有刀傷。警方經深入調查後，相信案件為一宗謀殺、自殺及縱火案。據悉，兒子懷疑因長期積累照顧年邁父親的壓力，以刀襲擊劉父，其後懷疑在單位內縱火。兒子及後疑畏罪自殺而用刀刺向自己，但傷口並不致命，初步估計因吸入濃煙奪命。



據了解，父子二人居於案發單位約30年，劉父為退休人士，由於年事已高，長期因糖尿病而臥床不起，最近更出現失禁情況，需由兒子悉心照顧，惟兒子疑因長期積累照顧年邁父親的壓力，最終導致悲劇。

據知，劉父胸口上有被利器插入的傷勢，當中傷口深達6厘米，左半身亦嚴重燒傷，初步估計他被人用利器刺傷胸口後，由於未能走動，故左半身亦被燒傷，其房間內亦被發現有助燃劑。

至於兒子被救援人員發現時則躺在浴室，四肢浸在載有水的浴缸中，送院後搶救無效。消息指，經檢驗後，其死因為吸入過量濃煙，其胸口的1厘米深的刺傷並非致命傷，初步估計他因畏罪自殺而用刀刺向自己。

警方在案發單位内，亦檢獲懷疑與案有關的兩把刀及懷疑是助燃劑的液體。案件中約有39名住戶疏散到安全位置。案件現由灣仔重案組第一組接手調查，任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3660 7544與調查人員聯絡。