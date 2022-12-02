灣仔縱火兇案｜老父手術後失禁　疑犯獨撐多年　曾向移民弟稱抑鬱

灣仔金樂大廈昨日（1日）凌晨發生火警，起火單位睡房內被證實死亡的89歲姓劉男子，與在廁所昏迷後送院不治的53歲同姓男子，為父子關係。案件內情曝光，兒子疑因長年獨力照顧不能自理的父親，產生抑鬱傾向，終釀成弒父後自殺的人間悲劇。



據悉，89歲的劉父患糖尿病，經過大手術後，不能控制大小便，以致失禁。53歲的兒子需長期照顧劉父壓力爆煲，他曾向已移民外國的弟弟透露感到抑鬱。惜劉男在萬念俱灰之下決定弒父，並在單位內縱火，再用刀自刺胸口，但傷口並不致命，初步估計他因吸入濃煙喪命。



據了解，父子二人居於案發單位約30年，劉父為退休人士，由於年事已高，長期因糖尿病而臥床不起，最近更出現失禁情況，需由劉男悉心照顧，惟劉男疑因長期積累照顧年邁父親的壓力，曾向已移民的弟弟透露感到抑鬱。

在案發當晚（1日）凌晨3時的深夜時份，劉男進入父親房間，用利刀垂直插向他胸口，造成一個約6.5厘米深的傷口。劉男之後在房門位置用松節水縱火，點火後劉男用另一把刀自插胸口，但當下並不致命。或因火勢太大，劉男走到浴室，在浴缸放水，惟吸入濃煙後昏迷。

其後救援人員到場，為劉父急救，將插在他心口的刀連同衣物解下，放在死者身旁，劉父當場不治。至於劉男被救援人員發現時則躺在浴室，四肢浸在載有水的浴缸中，送院後搶救無效。

警方在案發單位内，亦檢獲懷疑與案有關的兩把刀及懷疑是助燃劑的液體。案件中約有39名住戶疏散到安全位置。案件現由灣仔重案組第一組接手調查，任何人如目擊案件或有資料提供，請致電3660 7544與調查人員聯絡。

記者今早（2日）到起火單位視察，發現起火單位嚴重焚毀，屋內遺下大量被焚燒過的家具及雜物，部分物件幾成灰燼，窗框亦燒至變形，玻璃盡碎。屋內的木門及門框燒成至炭黑色，風扇罩、鐵罐亦燒至扭曲變形，牆身及天花嚴重熏黑，並傳出燒焦氣味。