港鐵月內發生兩宗事故　乘客要行路軌疏散　區議員批港鐵Hea住做

港鐵將軍澳綫今早（5日）一列列車由康城站前往將軍澳站時，在距離將軍澳站50米位置，第6至7列車卡接駁位出現故障，1,500名乘客經指示由緊急出口斜道行落路軌疏散，兩名女子不適送院。

上月13日油麻地站有列車出軌甩門，今日將軍澳站又有列車接駁位疑似鬆脫，兩宗事故相距不足一個月，港鐵兩次均要安排乘客行路軌疏散。有區議員批評，上班繁忙時間港鐵發生事故，影響調景嶺至康城一帶約十多萬居民，並批評不足一個月已發生兩宗嚴重事故，實在不能接受，質疑港鐵「Hea住做」。



區議員方國珊批評港鐵不足一個月已發生兩宗嚴重事故，實在不能接受。

西貢區議員方國珊今早到場了解情況，她指事故發生在上班繁忙時間，有大批乘客在涉事車廂內等候約半小時，她形容當時「無人、無牌、無廣播」。及後乘客終獲安排疏散，但行落路軌期間卻沒有足夠照明，方坦言關注港鐵緊急逃生的安全措施。

方國珊續指，今早將軍澳站至康城站一帶的居民要轉乘巴士、接駁巴到調景嶺站，處處都見人龍，她直言事故影響數萬至十多萬居民的生活。她批評港鐵上月油麻地已發生甩門事故，不足一個月，將軍澳站又有事故，質疑港鐵「Hea住做」，實在不能接受。她認為運房局有必要詳細調查意外成因。