尖沙咀賣淫集團｜一男警疑向女主腦「通水」　遭重案組拘捕將停職

警方上月28日搗破以尖沙咀區酒店接客的跨國賣淫集團，至今已有18人被捕，包括一名從內地偷渡來港的33歲女主腦。消息指，該名為人狡猾、警覺性高的女主腦在警方展開拘捕行動前，疑接獲有人通風報信，提前捲款逃去。西九龍總區重案組人員其後耗費70多個小時，最終在銅鑼灣一間酒店房間內拘捕該名女主腦。據了解，警方進一步調查後，懷疑尖沙咀分區一名男警與案有關，昨晚（7日）將他拘捕，將被通宵扣查。據了解，被捕男警在事件中不曾收取任何金錢利益，本身亦無經濟困難，警方正調查他與女主腦有何關係。

警方發言人證實，警方經深入調查，昨晚於牛頭角以涉嫌協助及教唆、慫使及促致非法入境者未得入境事務處處長授權而留在香港，拘捕一名46歲本地男子，該名被捕男子為警務人員，西九龍總區重案組現正跟進調查，該名被捕男子稍後將會被停職。

警方強調警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。



賣淫集團女主腦在警方展開拘捕行動前，疑接獲有人通風報信，提前捲款逃去。（資料圖片／陳浩然攝）

西九龍總區重案組早前接獲線報，經部署一周後，於上周一（28日）展開拘捕行動，突擊搜查尖沙咀區內五間酒店房間，拘捕17人，包括兩名骨幹成員及15名賣淫女子，當中包括俄羅斯籍及日本籍女子。然而，案中女主腦懷疑提前接獲有人通風報信，在警方的拘捕行動前，帶同15萬元離開尖沙咀酒店房間。

重案組人員其後翻查閉路電視片段，花費70多個小時，分別到香港國際機場、深圳灣、大角咀、北角、銅鑼灣等地，追查女主腦的行蹤，揭發她短短數天內先後換了三間酒店，潛逃期間亦多次變裝，最終警方於上周六（3日）晚上銅鑼灣一間酒店成功將她拘捕。

消息指，警方對該名女子似掌握警方行動感到懷疑，並展開深入調查，其後於昨晚（7日）拘捕一名尖沙咀分區特遣隊警員，正調查他與案中被捕人士的關係。



案中被捕的女子姓孟，33歲，涉嫌「非法入境」、「使用他人身份證」和「控制他人賣淫」罪名被捕。

女主腦逃避警方追捕過程：尖沙咀賣淫集團｜偷渡來港女雞頭「食腦」上位 變裝轉酒店避追捕

33歲姓孟女子被捕後帶返警署扣查。（資料圖片／警方提供）

▼警方上月28日破獲利用尖沙咀多間酒店接生意的賣淫集團▼

