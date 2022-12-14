上水爆「鼻屎康」捱斬等多宗黑幫血案　O記出動一周內拘15人

上水近日發生多宗黑幫斬人血案，當中包括上周二（6日）傍晚43歲男子於新豐路街頭捱斬，負傷逃進士多求救。據了解，傷者姓姚，綽號「鼻屎康」，屬黑幫「和勝和」骨幹成員，活躍於上水區。

上水發生連串血案後，有組織罪案及三合會調查科與警方多個部門於過去一周內展開一連串執法行動，總共拘捕15人，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。



有組織罪案及三合會調查科和警方多個部門展開一連串執法行動，總共拘捕15人。（警方提供圖片）

警方先於上周三（7日）以涉嫌「傷人」、「行使虛假文書」及「縱火」、「危險駕駛」、「藏毒」、「無牌駕駛」、「駕駛未獲發牌照的車輛」、「駕駛未具有效第三者意外保險之汽車」等罪名拘捕6名本地男子，年齡介乎24歲至39歲。

有組織罪案及三合會調查科聯同西九龍總區刑事部及新界北總區刑事部前日（12日）再展開拘捕行動，合共拘捕6名本地男子，年齡介乎39至64歲，涉嫌「串謀傷人罪」，懷疑與5月19日至12月6日發生的多宗傷人案件有關。

警方昨日（13日）及今日（14日）繼續行動，拘捕3名本地男子，年齡介乎40至53歲涉嫌「串謀傷人」。其中一名47歲姓李男子早於17年11月15日被新界南總區刑事部人員在代號「巡城者」的反三合會行動中拘捕，現已被控4項「以三合會社團成員身份行事」罪及一項「聲稱三合會社團的成員」罪，案件將於明日（15日）上午在沙田裁判法院提訊。

警方對打擊三合會及有組織罪案活動一直不遺餘力，亦絕不容忍任何目無法紀的暴力行為，警方有決心及有能力打擊與三合會有關的罪行，並會繼續以情報主導的行動，打擊黑社會活動及其收入來源。

案發於上周二傍晚6時許，43歲男事主在新豐路取車時，遭另1輛私家車閘住，復被3名男子持牛肉刀圍斬，他手、腳、臀多處中刀，衝入附近士多求救；疑犯登上接應車輛逃去，未幾該車於屯門小欖村被縱火燒毀。

警方其後兩日（7至8日）拘捕6名男子，其中於屯門行動期間，有可疑車輛企圖撞向警方逃走，並連撞數車，被警員拔槍制服。據了解，傷者綽號「鼻屎康」，屬黑幫「和勝和」骨幹成員，活躍於上水區，曾於今年10月涉及八鄉1宗斬人案被捕。

▼12月6日上水新豐路斬人案現場▼



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▼12月7日警方在屯門拔槍制服可疑車輛▼

