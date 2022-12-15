油塘奪命工傷│地盤曾被停用天秤　工人示威　解禁不足兩月出意外

油塘昨日（14日）發生奪命工業意外，55歲鐵器工人陸偉英在東源街10號「精進建築」地盤疑用「風媒」切割工字鐵，其間一條工字鐵在離地約1.2至1.3米位置墮下，壓住陸男上半身，消防耗時約1小時將陸男救出送院搶救，惜送院搶救不治。

精進為東源街地盤的承建商，受安達臣道冧天秤意外影響，該地盤亦被勞工處暫停使用天秤，一度陷入停擺。10月中旬，地盤有200工人示威要求復工，勞工處於10月下旬起分批撤銷精進9個地盤的「暫時停工通知書」，豈料「解禁」不足兩個月，東源街地盤卻發生奪命工業意外。



9月初安達臣道冧天秤意外釀3死6傷，事後勞工處向精進旗下共10個地盤發出「暫時停工通知書」，停止地盤內的天秤運作，油塘東源街的地盤亦受牽連。由於地盤無法使用天秤，其他工種亦受影響無工開，10月中旬精進旗下至少6個地盤爆發工潮，大批工人拉橫額示威，要求政府盡快讓地盤重開天秤，當時東源街地盤有逾200名工人參與示威。

10月中旬：油塘東源街地盤示威現場



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勞工處月初回覆《香港01》查詢時指，處方已於10月下旬至11月上旬分批有序撤銷精進9個有使用塔式起重機的建築地盤的「暫時停工通知書」，意味著連同東源街等9個地盤可重開天秤復工，豈料復工不足兩個月，卻又發生一宗奪命工業意外。

至於安達臣道建築地盤共設有三部塔式起重機，經審查後，處方亦分別於11月29日及12月5日撤銷其中兩部塔式起重機的「暫時停工通知書」，以便有關承建商拆卸該兩部塔式起重機。而涉及意外的塔式起重機的「暫時停工通知書」仍然生效。