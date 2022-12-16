東涌奪命車禍　龍運巴士撼兩車釀2死10傷

東涌發生奪命車禍，今日（16日）上午9時18分，裕東路近東涌交滙處有龍運巴士、密斗貨車及客貨車三車相撞，密斗貨車司機當場身亡，客貨車司機重傷送院，經搶救後不治，另有10人受傷，包括巴士乘客及清潔工人，巴士司機涉危險駕駛導致他人死亡被捕。



肇事龍運巴士E36A來往逸東邨至元朗，事發時沿裕東路行駛，至東涌交滙處附近失事，先撞前方一輛密斗貨車，將它推前再撞一輛客貨車。現場所見，巴士車頭凹陷毀爛，擋風玻璃碎裂；夾在中間的密斗貨車車頭和車尾也有損毀；客貨車則車尾凹陷，車頭方向調轉。現場消息指，密斗貨車及客貨車均屬食環署的外判清潔公司，垃圾桶、掃把等清潔工具散落路旁。

大批消防及救護員在場救援，並在密斗貨車車尾發現64歲男司機，證實他當場死亡，其後在密斗貨車右前轆救出一人，部份傷者即場接受包紮，分別送往北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院治理。警方稱，密斗貨車司機當場不治，42歲客貨車司機重傷送院，經搶救後亦告不治，另外10名傷者包括3男7女，其中兩名女傷者傷勢較嚴重，分別姓呂（50歲）及姓黃（59歲）盆骨及雙腳骨折。

據了解，肇事密斗貨車及客貨車共6人，包括兩車司機及4名清潔工人，他們負責在場清理雜草。事發時各人正在休息，當中兩人在密斗貨車上，另外4人坐在路旁（正是兩名死者及重傷的兩名女傷者）。

貨車司機當場不治，警方以帳篷遮蓋屍體。（蔡正邦攝）

5.5噸貨車車頭及車尾均告損毀。（黃偉民攝）

龍運巴士回應指，今早近9時30分，龍運一輛E36A路線巴士在東涌交匯處附近發生交通意外。現場初步消息指，有工程人員不幸身亡及受傷，龍運感到非常難過，對死者和家屬致以深切哀悼和慰問，龍運會向傷者及家屬提供適切協助。

意外中，有多名巴士乘客受傷送院治理。龍運十分關注事件，已派職員到現場及醫院了解情況及慰問傷者及死者家屬。龍運會全力配合警方調查意外原因。