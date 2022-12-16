東涌車禍｜28歲巴士司機涉危駕被捕　入職2年半　今第二轉車出事

東涌奪命車禍造成2死10傷，警方以涉嫌「危險駕駛導致他人死亡」拘捕28歲姓吳龍運巴士司機，他入職2年半，今早8時開工，事發時他駕駛第二轉車，在裕東路先撞到密斗貨車，將它推前再撞向客貨車。意外中，64歲密斗貨車司機及52歲客貨車司機死亡，另有10名傷者送院治理。

警方正調查現場路面工程是否有申請許可，以及是否有擺放安全指示，亦會調查巴士司機的精神狀況及駕駛態度等，意外由新界南交通意特別調查隊跟進。



龍運巴士在裕東路先撞到密斗貨車，將它推前再撞向客貨車。（蔡正邦攝）

新界南總區交通部（意外調查）總督察劉錦斌在車禍現場簡述事件經過稱，案發於上午9時18分，涉事E36A龍運巴士載有20多人，由元朗開往東涌；密斗貨車及客貨車則停泊在裕東路左一線。事發時，龍運巴士首先撞到密斗貨車，將它推前再撞向客貨車，導致4名在路面清理雜草的清潔工人（當中包括密斗貨車司機及客貨車司機）及2名在密斗貨車休息的工人受傷。

密斗貨車司機被發現倒臥於密斗貨車車尾，當場死亡；另有一名傷者被困密斗貨車前轆。最終，受傷52歲客貨車司機、4名清潔工人（50至80歲）及6名巴士乘客（28至94歲），分別送往北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院治理，客貨車司機延至下午1時左右亦告不治，警方以涉嫌危險駕駛導致他人死亡拘捕龍運巴士司機。

52歲客貨車司機送院搶救，但最終不治。 （蔡正邦攝）

劉錦斌續稱，涉事28歲龍運巴士司機入職2年半，駕駛該路線約兩個月，對上休息日是本周二（13日），今日他8時開工，事發時是他第二轉車。警方正就司機的精神狀況及駕駛態度展開調查。

警方呼籲，任何人士如有今次車禍資料提供，可致電警方熱線3661 1344，案件由新界南交通部特別調查隊負責調查。

助理消防區長孫紹文簡報拯救過程稱，消防處接報5分鐘內到場，派出8輛消防車、12部輛護車及69名人員救援，人員到場發現1名死者及11名傷者，總共5男7女。當中死者倒卧在密斗貨車車尾，一名傷者被困在密斗貨車右前方，消防用了13分鐘將其救出，其餘10人為巴士乘客及密斗貨車乘客及清潔工人。

署理高級救護主任陳曉斌補充稱，有兩人傷勢較為嚴重，分別盤骨骨折及兩小腿骨折，其餘傷者手腳擦傷。救護員為傷者初步分流，3名傷者送往北大嶼山醫院，8人送往瑪嘉烈醫院治理。

劉錦斌指出，初步調查顯示巴士並沒留下煞車痕；而現場的路面工程，是需要向當局申請，至於是否有相關申請，警方仍在了解中。另外，劉表示地面不見有警告指示牌，但車尾放有，至於意外發生時是否有擺出來，仍然調查中。

事發前車Cam片段曝光

