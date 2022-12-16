東涌車禍｜事發前片段曝光　6工人路旁工作　事後一人困貨車前轆

今日（15日）東涌裕東路發生奪命車禍，一名貨車司機當場不治，另有11人受傷。網上車Cam片段拍攝到事發前的情況，當時5.5噸貨車及客貨車停在裕東路左一線，5.5噸貨車車尾放了一個藍色指示牌，但沒有擺放雪糕筒等示警，而客貨車前方則有6名身穿反光衣的工人在路旁打掃。

另外，有網上圖片拍攝到車禍後情況，當時一名身穿反光衣的工人疑被困在5.5噸貨車右前轆位置，有警員正檢查車底的傷者，另有清潔工人坐地等候救援。現場消息指，5.5噸貨車及客貨車均屬食環署的外判清潔公司，現場有垃圾桶、掃把等清潔工具散落路中。



客貨車前方則有6名身穿反光衣的工人在路旁打掃。

東涌車禍造成1死11傷，一名64歲貨車司機死亡，一名女清潔工送院時昏迷。今早11時左右，有駕駛人士將一條車CAM片上載到互聯網，標明是「事發前片段」，當時客貨車和5.5噸貨車一前一後停泊在裕東路左邊行車線，客貨車前面約10米有6名穿着反光背心的清潔工人埋頭工作，可見現場距離交滙處約30米。

片主在片中特別說明，「路牌只顯示右方修路」、「貨車後沒有擺放雪糕筒」，顯示有人在路邊工作時，沒有擺放適當的指示，讓其他駕駛人士留神。

另外，一張網上圖片顯示車禍後，一名身穿反光衣的工人疑被困5.5噸貨車右前轆位置，多名清潔工人受傷，坐在地上等候救援。警員接報趕到，首先檢查倒卧車底的傷者。