油塘工傷｜獨子悲訴三口家破碎　為母振作讀書﹕爸爸在天上看着我

油塘東源街一個建築地盤周三（14日）發生致命工業意外，人稱「英哥」的55歲鐵器工人陸偉英遭一條工字鐵壓斃。家屬今日（16日）在工業傷亡權益會人員陪同下，下午2時許到事發現場進行路祭，路祭以道教儀式進行，有道士在場進行法事。

英哥生前在家人、上司及同事眼中勤奮盡責，惟不幸於事故中喪生。其獨生子恒輝在內地正打算攻讀研究生，驚悉噩耗趕回香港，惜與爸爸已天人永隔。他憶起昔日與父母同遊澳門，爸爸總是以小名「恒記」叫喚自己，這些一家三口的溫馨日常不再，深感悲痛。惟他決心重新振作，與母相依為命，「相信父親希望我可以努力學習，他也會在天上看着我、鼓勵我」。



家屬今日返回事發現場進行路祭。（工權會提供）

英哥的兒子恒輝今日（16日）向《香港01》表示，意外當日身處內地讀書，打算報考經濟系研究生，獲悉父親出事後盡快趕回香港，恒輝憶述和父親昔日相處，形容爸爸為人勤奮愛家節儉，「爸爸是日薪，基本上可以每天都上班，只要有工作機會，他都不會放過，全部工資用作補貼家用」。

父母甚少外出旅遊，頂多和親友飲茶，一家人亦甚少有合照習慣，直到2019年2月，一家三口前往澳門旅遊，恒輝順便預早為父母慶祝情人節，悲嘆「沒想到是唯一一次、亦是最後一次一家三口旅行」，父親突然遭遇意外離世，恒輝形容「短時間內會對情緒和日常生活造成影響」，想起父母經常暱稱他為「恒記」，但如今已經再也聽不到爸爸親口叫他一聲「恒記」，亦無法好像以前般一家三口閒話家常，頓時感到悲從中來，但他會振作起來，和母親相依為命走下去，「相信父親希望我可以努力學習，他也會在天上看著我、鼓勵我」。

恒輝多謝社會各界關心，「希望爸爸的事故讓大家可以更注重安全，更關心家人，多合照，多團聚，珍惜眼前人」。

55歲鐵器工人陸偉英與妻子昔日合照。（家屬提供）

▼陸偉英家庭痛失支柱，熱心人如欲捐款，可直接轉帳或存款至遺孀陸太的個人銀行帳戶︰

中國銀行帳戶︰012 551 1 005454 2

帳戶名稱︰Li A* L***