油塘奪命工傷｜精進地盤再釀工業意外　勞工處巡精進全港建築地盤

油塘東源街一個由「精進建築工程有限公司」承辦的建築地盤，周三（14日）發生奪命工業意外，55歲鐵器工人陸偉英身亡。同一母公司旗下的「精進建築有限公司」，9月初於安達臣道地盤冧天秤釀3死意外，事隔數月，另一分公司再發生致命工作意外，勞工處表示，於今日（15日）起展開特別行動，巡查有關承建商位於全港的建築地盤，包括全方位檢視其安全工作系統。若發現有違例事項，定會依法處理。這個行動會於未來數天持續進行。



▼12月15日：油塘東源街工業意外▼



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針對系統性的施工風險，勞工處會繼續從源頭控制工作危害，以及加強分析導致嚴重意外背後的系統性安全問題，保障工人安全。勞工處亦會向相關持份者發放予同類意外的「系統性的安全警示」，以就系統性安全問題提醒業界。

至於本港3日內發生3宗致命工業意外，導致3名工人喪命。勞工處表示，非常關注近日接連發生致命工作意外，對於3名工人在意外中身故深表難過。勞工處會嚴肅跟進每宗工作意外，並會作出深入調查，以確定意外成因及查找有關持責者的法律責任。若調查發現有違反職業安全及健康法例的規定，定會依法處理。

勞工處會因應致命工作意外的性質，在有需要時進行特別執法行動及全面和深入的巡查，以遏止違反工作安全規定的作業；如發現違規的情況，勞工處會即時採取執法行動，而不會先作警告。

勞工處發言人重申，對工作意外零容忍。如果發現有可能導致人命傷亡的違規事件，勞工處會即時檢控。承建商及僱主必須提供安全和不會危害健康的作業裝置及工作系統，保障建造業工人的工作安全。僱員亦須與其僱主合作，遵守所有安全措施及適當使用所提供的個人防護裝備，避免危害自己及他人的工作安全。