東涌車禍｜死傷者屬路旁園境隊　食環﹕承辦商需適當距離放指示牌

東涌今早（16日）發生奪命車禍，釀兩死一危殆九傷。事發時，食環署街道潔淨服務承辦商的兩輛貨車，正停泊在東涌交滙處路邊，五名清潔工（包括帶隊司機）及一名管工正進行路旁清潔工作。一輛龍運巴士駛至上址，撞向前方一輛密斗貨車，再將它推前再撞一輛客貨車，造成一名司機及一名管工喪生。

食環署傍晚證實，死傷者均為屬中央分隔帶及路旁園境隊，署方對此深表難過，並對死傷者家屬致以深切慰問，亦提醒所有承辦商須嚴格遵守相關的職安健規定，為員工提供專用車輛、反光衣等，提供裝有合適指示燈的車輛，並在適當距離放置指示牌，如有違規情況，食環署會嚴肅處理。



食環署今日傍晚（16日）證實，早上在東涌裕東路發生的嚴重交通意外，死傷者皆為食環署街道潔淨服務承辦商的員工，屬中央分隔帶及路旁園境隊。事發時，5名清潔工（包括帶隊司機），以及一名管工，事發時正在東涌裕東路、近東涌東交匯處出口進行路旁清潔工作。



意外中，一名司機及一名管工喪生，4名工人受傷。署方對此深表難過，並對死者家屬及傷者致以深切慰問。食環署會提供一切可行的協助，亦已要求承辦商盡力為死傷者家屬提供適切的協助和支援。

署方提醒承辦商須遵守職安條例 提供反光衣、合適指示燈的車輛

署方又指，承辦商提供此服務必須遵守《職業安全及健康條例》（第509章） 及其他有關僱員安全及健康的法例，以及《道路工程的照明、標誌及防護工作守則》。服務合約要求，承辦商必須為其員工提供包括職安健的訓練和合適的工具及保護衣物，包括專用車輛、反光衣等；承辦商亦須為中央分隔帶及路旁園境隊提供裝有合適指示燈的車輛，並在適當距離放置指示牌，讓其他道路使用者留意前方有工程/工作正在進行。如有違規情況，食環署會嚴肅處理。

至於今次意外的成因，由於警方正在調查中，食環署不會評論，但已要求承辦商全力配合警方的調查工作。同時，食環署已再次提醒所有提供街道清潔服務的承辦商，必須嚴格遵守相關的職安健規定，並為其員工提供一切所需的安全設備和保護裝備，確保員工在安全的條件下工作。

5.5噸貨車車頭及車尾均告損毀。（黃偉民攝）

工會批事故中沒安排箭嘴車於工程後方 促徹查懲處

清潔服務業職工會總幹事杜振豪表示，據其了解，食環署就道路清潔工作有提供安全指引，例如工人需穿反光衣、需要安排箭嘴車於工程後方等。他認為就今次事故，署方應徹查是否有公司未有依循指引，若有公司違反指引或沒有做足標書上的要求，署方應作出適當懲處，包括對該公司扣分或禁止未來3年投標等。

不過，他認為署方總是在嚴重工傷事故後，才意識到工作環境不安全，是後知後覺，應平日作足夠巡查，一旦發現違規情況，盡早作出懲處。此外，現時立法會仍未通過提高職業安全及職業健康罰則，以致阻嚇力不足。他又表示，現階段除了徹查有無違規外，更重要的是傷亡工友的支援。

貨車司機當場不治，警方以帳篷遮蓋屍體。（蔡正邦攝）