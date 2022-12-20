世界盃｜警反外圍波拘逾千人　檢5.6億投注紀錄及千萬現金

長達一個月的世界盃曲終人散，警方於在11月至12月世界盃舉行期間，進行代號「戈壁」及「風盾」的大型反非法賭博行動，共拘捕1104人，並檢獲超過5.6億元投注紀錄及逾1000萬元現金。

警方於2018年世界盃期間亦有進行反外圍波執法行動，當時共拘捕242人，檢獲約1.3億元的投注記錄及約400萬元現金。相比之下，今屆世界盃中，檢獲的外圍波投注紀錄較上屆有逾三倍增幅。



警方在11月至12月世界盃舉行期間，進行代號「戈壁」及「風盾」的大型反非法賭博行動，檢獲多隻手錶。（警方提供）

行動中，警方搗破188個懷疑與非法外圍賭博活動有關的處所，拘捕1104人，年齡介乎15至89歲，涉及罪行包括「收受賭注」、「向收受賭注者投注」、「營辦非法賭博場所」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）等。

警方共檢獲超過5.6億元投注紀錄、超過1000萬元現金的懷疑犯罪得益，以及46台電腦，並扣留3輛相信是犯罪得益的車輛。

警方在11月至12月世界盃舉行期間，進行代號「戈壁」及「風盾」的大型反非法賭博行動，拘捕逾千人。（警方提供）

警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人向收受賭注者投注即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款5萬元及監禁9個月。任何人如非法收受賭注，或推廣或便利收受賭注，一經定罪，最高可判罰500萬元及監禁7年。即使賭博網站不在香港，如果市民在香港參與相關網站運作，亦可能干犯相關《賭博條例》。警方呼籲巿民，切勿參與任何非法賭博及洗黑錢活動。