涉援交劫案　漁灣邨20歲逃捕男墮樓　留院一日延至今晨不治

昨日（29日）清晨6時許，西九龍總區重案組探員到柴灣漁灣邨漁順樓，擬拘捕一名涉及尖沙咀援交劫案的20歲姓葉男子，惟葉男疑畏罪爬出16樓窗外，冒險沿外牆水管及簷篷逃走，最終在漁安樓天台墮樓重創，葉男其後被送往東區醫院搶救。據知，傷者墮樓後頭骨、盆骨碎裂，傷勢嚴重，延至今日（30日）凌晨2時42分證實不治。



消息指，20歲葉男與父母及兩名弟弟同住漁順樓，事發時五人均在家中。當時葉男疑在廁所內吸毒，警方登樓拍門時，他立即從廚房爬出窗外逃走，豈料最終在漁安樓天台墮下受傷，其後送往東區醫院搶救；警方正調查他是否受毒品影響。

男子疑涉尖沙咀援助劫案 逃走470米後天台墮樓



據了解，涉案男子疑與本月初尖沙咀發生的援交劫案有關，於案中負責訂房。西九龍總區重案組探員今早到漁順樓登門找尋，他立即走到廚房，爬出窗外晾衫架，冒險由16樓單位的外牆爬落1樓平台，然後經1樓的水喉位及簷篷走到毗鄰的漁豐樓，再沿外牆爬上8樓天台，再經天台跑到相連的漁安樓，整個逃跑路線約470米。

警員於是通報控制室要求增援，消防員亦接報到場協助。未幾，該男子卻在漁安樓天台墮下，倒卧在靠近永泰道的地面，手部受傷，隨後由救護車送往東區醫院搶救。

+ 2