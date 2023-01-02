尖沙咀元旦黑幫互追斬內情曝光　疑和勝和要員女友被掌摑爆混戰

尖沙咀元旦（1日）發生黑幫成員在酒吧混戰後，再於持刀互相追斬案件。網上流出影片顯示，兩幫人馬共約40人在酒吧內爭執，當中有人手持疑似兩呎長利刀作勢要斬向對方，又揮棍打人，有人疑頭部被扑中流血，雙方之後更在街頭追逐及企圖互斬，事件內情曝光。

據了解，事件涉及兩黑幫「和勝和」與「新義安」成員飲酒後爆發爭執。消息稱，事發在尖沙咀漆咸道南107至109號大廈內的一間酒吧，該處屬黑幫「新義安」成員「肥標」管理。元旦日清晨約6時半，「和勝和」要員Michael的女友在場消遣期間，被一名醉酒客人不慎撞倒，女方更遭人摑了一巴，其後堅持要追究，更要男友召來大批人馬撐場。稍後Michael帶手下到場與肥標「講數」，現場氣氛緊張，雙方更一度互相推撞。Michael一方其後離開酒吧，卻在大廈地面遇到剛趕至的「新義安」人馬，Michael一方即被追打，而在警員趕至時，黑幫成員已散去。



影片顯示一間疑似派對房間內，有兩幫共約40人爭執，其中一方有人手持疑似兩呎長利刀及棍狀物體指嚇另一方，其後更作勢要斬向對方。（網上影片截圖）

+ 6

事發片段在網上流傳，其中一段片段顯示拍攝時間是元旦日清晨約6時47分，約40名大漢在酒吧內爭執，多人互相推撞，其間有人亮疑似約2呎長利刀，作勢欲斬人，又有人手持棍狀物體劈向人數較少的一方。爭執期間有數名男子站在雙方之間試圖調停，其間有人疑被棍扑中頭，懷疑頭部流血。房間一旁有數名男女坐在梳化上，未敢輕舉妄動，其後有人取出手機與人通話，不久雙方各自散開。

另一片段顯示，有數名男子持刀在街頭互相追斬，其中一方急跑逃去，持刀男則走到巴士站旁的一輛私家車旁。當時街上仍有其他途人，見到持刀男都紛紛躲避。

另一片段則顯示，有數名男子持刀在街頭互相追斬，其中一方急跑逃去。（網上影片截圖）

+ 1

警方回覆查詢表示，元旦日清晨6時49分接報，指尖沙咀漆咸道南107至109號大廈對開，有20至30人持刀打架，警員到場發現一切平靜，在附近巡邏搜索後無發現，未能尋獲報案人，亦不見現場遺留任何刀或懷疑與案有關的物品。