內地爆疫刺激走私　海關檢連花清瘟、抗體藥、猴痘藥　原擬運內地

內地新冠疫情大爆發，港大微生物學系臨床助理教授薛達（Siddharth Sridhar）近日在社交網站撰文，形容內地正重演本港第五波疫情情況。據四川當局公布，當地新冠感染率已逾60%，海南、浙江等省份亦有城市感染比例達30至50%。嚴重疫情令內地不少地區缺藥，吸引不法分子企圖走私藥物前往內地。香港海關由上月27日至本月1日展開特別行動，即截獲市值達94萬元的走私藥物和防疫物資，當中包括大量連花清瘟膠囊、傷風藥和感冒藥，亦有快測包，以至治療猴痘的藥物等，據了解原本均被企圖走私往內地。



海關檢獲市值約94萬元的走私防疫物資，當中包括連花清瘟膠囊、退燒藥、抗體藥、化痰藥，還有快測包、猴痘藥等，據了解全部原本均被企圖走私往內地。（政府新聞處）

內地不少地區出現「抗疫」藥物臨時短缺，香港也連帶再次出現如去年第五波疫情期間的搶藥潮，部分退燒藥被炒賣至數百元，社區組織協會幹事連瑋翹更形容市民買藥撲空致出現「信心危機」，香港政府則稱考慮向基層及缺藥地區市民派藥。

去年香港缺藥時，中央向香港提供「援港抗疫物資」，當中包括綠白盒繁體字包裝的港版連花清瘟膠囊，以及藍白盒簡體字包裝的內地版連花清瘟膠囊。香港海關今次行動中檢獲走私往內地的藥物，正正包括同款連花清瘟膠囊，據海關提供的照片顯示，其中內地版連花清瘟膠囊數量更多達近1000盒。

海關檢獲市值約94萬元的防疫物資，當中包括大量藍白盒簡體字包裝的內地版連花清瘟膠囊。去年本港爆發第五波新冠疫情期間，內地曾以同款藥物作為「援港抗疫物資」。（政府新聞處）

至於海關今次檢獲與新冠有關的藥物當中，還有供免疫力低者使用的「Evusheld」單株抗體藥。香港醫管局去年已購入這種預防性新冠抗體藥，供先天免疫力弱的人及器官移植病人使用。這款藥物於去年7月亦已開始在內地海南省試用，據當時內地傳媒報道，Evusheld每劑兩針，售價達13,300元人民幣；海口海關則稱首批進口的Evusheld貨值共2198.02萬元人民幣。

香港海關檢獲的走私防疫物資，還包括金花清感顆粒，退燒藥「Doliprane」、「Dafalgan」、撲熱息痛、已開封的幸福傷風感冒素，化痰藥「Actein」，標明是「處方藥物」、曾於2003年沙士期間用於治療的「Pentaglobin」，還有多款未標明藥名的止痛退燒藥、消炎藥、傷風藥等。涉案走私物品當中亦有多個牌子的快速抗原測試包，以及退熱貼和探熱器。

至於其他被海關截獲的藥物，還有猴痘治療藥物「Cidofovir」，曾進行針對新冠患者治療藥物臨床測試、但結果未如理想的「Ilaris」，以及止痕膏、維他命等。

海關檢獲市值約94萬元的防疫物資，當中包括連花清瘟膠囊、退燒藥、抗體藥、化痰藥，還有快測包、猴痘藥等。（政府新聞處）

香港海關的行動目的是打擊跨境貨車走私藥物和防疫物資，行動中截獲5輛跨境貨車，檢獲逾3900件走私貨品，估計市值約94萬元。5名懷疑涉案的男司機（38至59歲）正協助調查。