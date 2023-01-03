必理痛缺貨｜社協指街坊買藥撲空現信心危機　通關或令搶藥潮加劇

撰文：江麗盈
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近日本港掀起搶購止痛退燒藥潮，當中多個含撲熱息痛成份的品牌緊張，包括必理痛。社區組織協會幹事連瑋翹今早（3日）指，近日都有街坊表示想買藥「看門口」但未能成功致出現「信心危機」，認為由政府向基層派藥有助回復信心，建議當局可參考以往派抗疫物資方法，利用康健中心、長者中心及有接觸弱勢社群的地區團體派發。

▼12月26日　必理痛缺貨▼

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長者欲買止痛退燒藥「看門口」　社協：買不到變得更想買

社區組織協會幹事連瑋翹今早在電台節目表示，近日有街坊反映未能購買藥物，譬如有些長者想買退燒藥、感冒藥等「看門口」，但市面上買不到，因而變得更想買，他形容近日出現的「可能係信心危機」。

他續指，通關令大家心理上覺得香港藥物或不足，更想買些放在家中「看門口」，料這個心理因素，或令搶購藥物的情況加劇。

建議政府參考派抗疫物資方法　利用康健中心等向基層派藥

連瑋翹相信，政府「派藥」會有助市民回復信心。不過，他雖然認同低收入家庭應獲派藥，但認為以收入劃分派藥對象會是較粗疏的做法，建議政府可參考以往派抗疫物資的方法，利用康健中心、長者中心及有接觸弱勢社群的地區團體去派發，相信這些中心或團體會更了解哪些市民有需要。

社協社區組織幹事連瑋翹。（資料圖片／曾鳳婷攝）

他在節目上也提到，疫情下很多門診成為指定診所，現時雖然長者可以預約到指定診所，但要預約普通門診則很困難，平均要4日至一星期才能預約到，令長者們掙扎要不要去急症室，促當局考慮增加名額。他也指出，有些長者不善使用手機程式及使用遙距診症，期望當局考慮提供更簡單的診症方法，如電話診症、通訊程式診症等。

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