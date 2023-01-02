袁國勇門生：內地重演本港第五波爆發 促提升重症加護設施

上月撰文建議特區政府取消安心出行等防疫措施的港大微生物學系臨床助理教授薛達(Siddharth Sridhar)，再次在社交網站撰文，指內地現時某程度上，正重演本港去年初爆發第五波疫情情況，建議內地要緊急提升應對重症的加護設施能力，又指監測對由中國入境人士的基因組數據，可令病毒的進化趨勢變得清晰。

作為港大袁國勇團隊成員的薛達，其文章以「內地爆發新冠對其他國家的影響」為題。他指，踏入2023年，全球似在經歷似曾相識的2020年初，內地再現新冠大爆發的情況。多國針對來自中港澳的入境者，實施入境限制及檢測要求，擔心內地可能出現新變種病毒株。

他指，內地月前正嚴重爆發疫情，同時又即將鬆綁邊境限制，加深了上述憂慮。薛達指，內地今次疫情與本港去年初爆發第5波時一樣，均是源於Omicron在冬季迅速傳播。而內地易受感染的長者疫苗接種率低，增加發展至重症的機率，讓醫療衞生、重症加護設施受壓。而用於治療早期新冠確診的新冠口服藥，也供不應求。

全速提升重症加護設施 監測中國入境人士基因組數據

至於變種病毒株方面，薛達指出，按內地日前發布的數據，證實當地上月流通BF.7、BA.5.2及額外的變種分支，皆為各地於過去數月觀察到的Omicron細分支，而此等細分支「從未在全球真正立足」。不過，他強調，出現此情況乃因全球其他大部分地區，包括香港已經歷多次疫情，伴隨着高疫苗接種，具有高水平群體免疫能力。但中國情況有別於其他國家或地區，因內地絕大部分人口未曾感染過相關病毒。

因此，他指內地的抗疫前路是清晰但艱鉅，建議要緊急提升疫苗接種率、全速提升重症加護設施基建、監測中國入境人士的基因組數據，可令病毒的進化趨勢變得清晰。