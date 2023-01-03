旺角「尼馬」碰瓷撞車狂碌77圈　27歲酒氣男被捕

旺角元旦日（1日）凌晨上演「尼馬碰瓷」爆笑一幕，一名男子在亞皆老街近洗衣街交界突衝出馬路，撞向一輛私家車車頭後，倒地狂碌77個圈，由途經的救護員陪伴「上返行人路」後被送院。警方今日（3日）公布，昨早（2日）接獲涉事女司機報案，經調查後今日在牛頭角區拘捕涉案27歲姓戴本地男子，涉嫌刑事毀壞及違反《道路交通條例》（第374章），他獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。據了解，事發時戴男身上有酒氣。



旺角出現疑似爆笑碰瓷黨。（影片截圖）

警方表示，昨早約10時接獲51歲女司機報案，稱於1月1日凌晨駕駛私家車，沿亞皆老街往旺角方向行駛，其間一名男子懷疑衝出馬路，司機及時停車，惟男子繼續撞向其私家車。男子經救護員檢查後沒有表面傷，被送往廣華醫院後拒絕接受治療，並自行離開。事件中無人受傷。旺角警區刑事調查隊第一隊接手跟進案件，經深入調查後，人員今日於牛頭角區拘捕將男子拘捕，涉嫌刑事毀壞及違反《道路交通條例》（第374章）。

警方表示，根據《道路交通條例》（第374章），任何使用道路的行人，疏忽地危害其本人或他人的安全，即屬犯罪。行人不應罔顧其本人或其他道路使用者的安全，作出不負責任的危險行為。

警方呼籲司機提高警覺，如遇到上述情況，應立即向警方舉報。駕駛者亦應在車上安裝行車記錄儀，保留證據以協助警方進行調查。

早前在網上流傳的「車CAM」影片長2分35秒，拍攝時間顯示是元旦日凌晨2時03分。從影片見到，私家車從旺角洗衣街轉往亞皆老街向九龍城行駛，前方突然有男子衝向私家車，然後用力跳起撞向車頭，當場發出「嘭」聲巨響，嚇得車內司機及乘客尖叫，其中女子尖叫：「啊啊啊啊啊！佢做乜嘢啊？你呢個人，你做咩走埋嚟！啊啊啊啊啊？」

車上人驚魂未定之際，倒地男子突然做出極詭異舉動，竟然順着車頭滑落，垂下雙手有氣沒力般在私家車前方位置「滾地葫蘆」，於兩條行車線不斷轉圈，只見他上半身像無力，但雙眼卻很有力，不斷碌地打圈。

司機趁機嘗試開車，但男人繼續在車前位置滾動擋着去路，令車上的人無奈，「嘩，呢條友仔啊」、「佢仲轉緊啊……」、「唔好郁唔好郁」，車內人只好停車等候，「打999，佢仲喺度郁」、「唔知咩事喎，係咪玩嘢啊？」、「係咪飲醉酒？」。其間對面線有救護車駛經，留意到相關情況。

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1分多鐘後，男人順時針打了67個圈，並轉了6個大圈，然後倒在車前，但不一會又開始反方向轉了10個圈轉到路中間近鐵欄處。這時救護員趕到查看情況，男子隨即站起來，在救護員伴隨下走向行人路方向，隨即消失在鏡頭前。私家車終能順利開走，女乘客仍相當不滿地表示「佢玩嘢啊嘛，黐線架，係咁喺度碌，離晒大譜架」。

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不少網民看過影片都指很爆笑，形容忍不住跟着數男子轉了多少圈，「一路數一路跟住笑」，又指其動作等閒人做不來，直指他是「旺角尼馬」，而尼馬（Neymar）是巴西球員，以「插水」（假裝受傷）聞名。不少網民形容轉圈男功架十足，「食過夜粥」、「下腿強而有力，受過專人訓練」、「應該上歡樂滿東華表演籌款啦」、「大哥，睇完表演點都要畀返一百幾拾先過意得去呀…」、「明教教主？乾坤大娜移？」、「街舞冠軍」、「佢轉到我都有少少暈」。也有網民「錯重點」，關注車內人的反應，「反而車嗰兩個啲反應先好笑」、「嗌到猛鬼街咁」。