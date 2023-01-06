港人菲毒案︱3人抵港與家人團聚　感謝市民關心望梁樹福早日獲釋

4名港人於2016年在菲律賓捲入一宗海上製毒案，2018年因藏毒案罪成被判囚終身。惟案件於今日（6日）傳來突破性進展，上訴庭於去年2月裁定其中3人盧榮輝、陳國棟及郭錦華上訴得直，其餘一名被告梁樹福維持原判。

獲釋3人於今早乘飛機返回香港，並發表聲明對中央及港府等、以及曾關心他們的香港人表示感謝，又希望中央及港府持續關注和重視仍身在獄中的梁樹福情況，讓他也可盡快重獲自由與家人團聚。



3人今早返回香港，抵達機場接機大堂，左二：郭錦華、右一：盧榮輝、右二：陳國棟。（涂謹申提供）

盧榮輝、郭錦華及陳國棟今日（6日）於聲明中表示，自2016年中3人和梁樹福前往菲律賓駕駛漁船返回內地，捲入製毒和藏毒案後被判終身監禁，因4人根本無犯法故堅持上訴。至去年2月23日，菲律賓上訴法庭判盧、郭及陳3人無罪釋放，被轉往菲律賓移民局拘留所等候遣返。苦等十個月多，3人今日終於返回香港與家人團聚。

3人聲明中感謝一直提供協助的中央和香港特區政府、外交部駐港特派員公署、中國駐菲律賓領事館，及前立法會議員、傳媒，又感激關心和曾捐助支持他們的香港人，讓他們沉冤得雪並重獲自由。3人又表示，替仍在獄中的梁樹福感到不值，並指都相信梁是無辜，懇請中央和特區政府持續關注和重視梁的情況，施以援助，讓他也可盡快重獲自由，返港與家人團聚。

４名港人在菲律賓被警方以涉嫌藏毒及製毒拘捕，4人藏毒案罪成囚終身。其後4人提出上訴，其中3人盧榮輝、郭錦華、陳國棟於去年3月上訴得直。（資料圖片）

聲明全文：



2016年中，我們3人和梁樹福一起前往菲律賓駕駛漁船返回內地，卻被控製毒和藏毒，一審製毒罪不成立，藏毒罪被判終身監禁。

我們根本無犯法，故堅持上訴。去年2月23日，菲律賓上訴法庭判我們3人無罪釋放。之後，我們被轉往菲律賓移民局拘留所等候遣返。

苦等十個月多，今日，我們終於返回香港，得與家人團聚。

我們對6年多來一直協助我們的中央和香港特區政府，外交部駐港特派員公署、中國駐菲律賓領事館，以及前立法會議員、傳媒朋友，關心和曾捐助支持我們的香港人，致以無限感激！

大家的關注和幫助，終能讓我們沉冤得雪，重獲自由。

但想到和我們一起去菲律賓、仍在獄中的梁樹福，實在替他更不值。我們都相信他是無辜。

我們懇請中央和特區政府持續關注和重視梁樹福的情況，施以援助，讓他也可盡快重獲自由，盡快返回香港，盡快與家人團聚。

我們再次感謝大家無私的幫助！