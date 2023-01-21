2022年騙案涉款39億元　警長助九旬翁保棺材本﹕騙徒會受法律制裁

【電騙／詐騙／猜猜我是誰／假公安】2022年本港發生的詐騙案數量急增，單計首10個月的案件宗數，已較前年同期約1.56萬宗急升至約2.23萬宗，升幅達42.7%，涉款已超過39億元，若以本港平均樓價800萬元計算，等同於487個物業落入騙徒手中，金額之高令人乍舌。警方商業罪案調查科成立反詐騙協調中心（ADCC），每日都接到懷疑受騙的市民來電求助，與騙徒鬥智鬥力，有警長形容與騙徒交手「就好似市民身邊嘅天使魔鬼在交戰」，絕非易事，但當看到市民被騙走全副身家、「棺材本」，作為執法者深感氣憤，「我哋市民辛辛苦苦用勞力換番嚟嘅錢，死慳死抵儲番嚟嘅錢，喺一個電話、一次網上交友不慎就一舖清袋」。強調警方會努力破案拉人，將騙徒繩之以法。



反詐騙協調中心提供24小時反詐騙諮詢服務。（警方圖片）

反詐騙協調中心提供24小時諮詢服務，當值人員每日接聽市民求助或轉介，協助辨識是否遇騙及提供應對方法，過程要與時間競賽，殊非易事。警長梁啟昌指出，騙徒每日扮演不同角色，出招行騙時會遇到目標市民挑戰，並會從失敗及錯誤中學習，可謂經驗老到，懂得應對不同的質疑，然後利用大眾的弱點，例如刷單騙案利用貪念；網上情緣騙案利用事主的同情心、寂寞，亦會假意寄禮物去掀起貪心；假冒官員騙案則利用市民對內地法制不熟悉、怕權威，最終令人墮入騙局。中心人員要與騙徒鬥智鬥力，就像是市民身邊的天使魔鬼在交戰。

屢見市民痛失棺材本 警長﹕相當氣憤

過往曾有個案遭騙財後，疑不堪打擊而輕生。梁表示，作為執法人員，眼見有受害人慘被騙款，可能是全副身家、「棺材本」，感到相當氣憤，「我哋市民辛辛苦苦用勞力換番嚟嘅錢，死慳死抵儲番嚟嘅錢，喺一個電話、一次網上交友不慎就一舖清袋。」

反詐騙協調中心警長梁啟昌（右）指出，騙徒每日扮演不同角色，被不同市民挑戰，從失敗及錯誤中學習，可謂經驗老道，懂得應對不同的質疑。（楊婉婷攝）

騙徒扮兒子呃九旬翁全副身家 警揭發拘捕

他舉例曾處理過的一宗「猜猜我是誰」騙案，當時92歲老翁到銀行提取戶口內所有存款，銀行職員覺得可疑，於是致電反詐騙協調中心，中心人員與老翁了解後，得悉他較早前接獲自稱是他的兒子的騙徒電話，對方指轉了電話號碼，然後訛稱自己因醉酒鬧事而被警察扣留，需要10萬元保釋金。

人員了解情況後，便知道老翁遇騙，先安撫其情緒，並且聯絡其另一名兒子。然後與老翁所屬警區的特遣隊人員安排部署行動，引蛇出洞，待騙徒與老翁交收「保釋金」時候，將騙徒拘捕，老翁幸保不失。梁指，對成功破案拉人及幫助起回贓款感到鼓舞，「犯法嘅騙徒始終都係會受到法律嘅制裁。」

2022年首10個月的騙案數字與涉及金額，均較前一年同期大幅上升。（警方圖片）

根據警方提供的數字，於2022年1至10月，警方共接獲22,309宗詐騙案件，較2021年同期的15,636宗增加6,673宗，即上升百分之42.7。2022年1至10月詐騙案涉款超過39億港元，當中升幅最多的騙案為網上求職騙案、電話騙案、網上投資騙案、網上購物騙案。

一機在手 騙徒在左近

不同年齡層、不同背景人士均有機會「中招」墮入騙局，反詐騙協調中心高級督察林沛恆解釋，騙徒主要用電話及互聯網去接觸市民，只要一（手）機在手，騙徒都有機會接觸到所有市民。加上普遍市民認為自己不會被騙或錯誤覺得騙案與自己距離很遠，因此慣性地忽略防騙訊息或對防騙資訊過目即忘。

反詐騙協調中心高級督察林沛恆呼籲，市民可使用提供24小時反詐騙諮詢服務的「防騙易18222」熱線。（王海圖攝）

此外，騙案涉及的損失金額相對龐大，林表示，由於市民對網上銀行的保安意識不足，輕易被電話騙案的騙徒套取網上銀行資料及密碼，轉走戶口所有錢外，甚至被要求借錢、賣樓籌錢等；而網上求職騙案中，騙徒會發放購物金額及佣金以博取受害人信任；網上投資騙案，受害人最初或會收獲小利，然後加大投資金額，最終招致大額損失。

他呼籲，市民需留意最新的防騙資訊，可以上反詐騙協調中心的網站 www.adcc.gov.hk。市民亦可以登記「騙案警示訂閱功能」，以電郵形式接收最新的騙案警示信息。市民亦可利用防騙兩大工具，包括提供24小時反詐騙諮詢服務的「防騙易18222」熱線；以及「防騙視伏器」，公眾遇到可疑來電、網購賣家、交友邀請、招聘廣告、投資網站，均可在「防騙視伏器」輸入相關平台帳戶名稱或號碼、收款帳戶、電話號碼、電郵地址、網址等，以評估詐騙及網絡安全風險。