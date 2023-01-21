遇騙後常自責　向晴軒：兩成苦主有自殺風險　籲包容接納助度難關

近年電騙案無日無之，損失金額龐大，以2022年首10月計算，騙案宗數逾2.2萬宗，較2021年同期約1.5萬宗急增四成多，被騙金額更高達39億元。部分受害者損失「棺材本」之餘，更背負龐大債務而被追數，最終要變賣自住樓還債。不少受害者受騙後情緒大受困擾，經常怪責自己：「累人累物，唔死都無用。」明愛向晴軒表示，過去半年涉及騙案的求助個案中，每5個求助者就有1人有自殺風險，建議受害者的親友應盡量以包容、接納及不指摘的態度對待受害者，協助他們度過難關。



明愛向晴軒督導主任蔡泳詩（右）及危機輔導員黎凱婷（左）。

明愛向晴軒18288熱線於2022年4月至11月期間，共收到225宗與騙案相關的求助，每月平均有28.1宗，7月至11月平均每日有1宗，所有個案涉及的財政損失逾1.18億元，單一最大宗損失金額為1,100萬元。逾70%受害者有借貸情況，當中八成欠債涉及多於1間銀行或財務公司，部分受害者最終要變賣自主樓還債，甚至申請破產。

明愛向晴軒督導主任蔡泳詩及危機輔導員黎凱欣受訪時指，過去一年接觸不少騙案受害者，並形容他們通常不願意透露受騙經過，往往「收埋喺心入面」，但又翻覆回想事件或翻看銀行紀錄，令情緒變得波動。二人指受害者既害怕別人「笑佢蠢」，也擔心其他人不相信他的說話，故需要較多時間才能放下戒心，將真實的想法告知社工或輔導員。

受害者因受騙損失金錢，甚至欠債被追數，難免影響家人及朋友的關係，故時常感到羞愧、內疚及自責，心情自然低落，經常自怨自艾，說一些怪責自己的說話，例如：「累人累物，唔死都無用」、「好蠢，點解會咁蠢？」、「個個人都唔呃，點解揀我嚟呃？」、「自己無用啦」等。過去半年的個案中，有20%的個案經社工評估後有自殺風險，即每5個求助者就有1人有自殺風險，部分有傷害自己的行為，需要報警及召救護車處理。

明愛向晴軒去年曾舉行騙案受害者支援新聞發佈會。

蔡泳詩及黎凱欣續指，受害者致電熱線求助時，情緒有時並不穩定，社工及輔導員亦會多加注意，並先了解其遇騙經歷及肯定其感受，機構會以包容、接納及不批判的態度，提供聆聽空間，「因為好多時佢（受害者）講出嚟，已經被（家）人指摘」。

二人解釋，家人或朋友之所以指罵受害者，某程度也是替其不值及肉痛。華人家庭較不善於表達情感，以致這種感受往往演變成憤怒及指摘，令受害者受到二次傷害。部分親友擔心受害者再度受騙，甚至使用強硬手段管制其生活，例如不讓他使用社交平台或規管其資金等，導致雙方再難建立互信。

發生騙案後，要家人對受害者完全包容、接納及不指摘，是有一定難度，尤其部分個案件的親友亦飽受追數公司淋油及電話滋擾，故難以平心靜氣對待事广。但二人強調親友的支持十分重要，不少受害者的情緒能夠平復，主因是得到身邊人的諒解。當親友接納受害者遭遇不幸的現實及給予關懷，可令他們得到力量，甚至重新定義不幸事件，令他知道受騙不是自己的錯。

現時明愛向晴軒18288熱線可為受害者提供即時諮詢債務的處理方向和紓緩情緒困擾，協助渡過債務危機，並有義務律師研究如何處理債務，包括債務紓緩、債務重組或破產等。如受害者需要長期家庭關係輔導，機構也可轉介到其他社福機構。

受害者受騙後的身心反應：

情緒方面：震驚、羞愧、憤怒、無助、絕望、內疚、悲傷、抑鬱和焦慮

思想方面：無法集中精神、重覆思考被騙過程、災難化思想、質疑及責罵自己

生理方面：失眠、食慾不振、手震

行為方面：自我隔離、對人失去信任、強迫性反覆行為、自殘、自殺



騙案受害人求助熱線（由專業社工接聽）：

明愛向晴軒熱線：18288

財困壓力輔導熱線：3161 0102

