90歲婆婆被騙棺財本輕生　曾遇電騙苦主受訪自白﹕別再說受害人蠢

【騙案／電騙／猜猜我是誰】2022年，本港騙案無論數目或涉及金額均按年急增，無數受害人除了家財盡失，更會心靈受創一蹶不振，個別受害人更可能因一生盡毀而尋死。去年11月，屯門一名曾墮假冒官員騙案的90歲婆婆，慘遭騙走40萬元「棺材本」後，疑不堪打擊輕生，可見電騙案不只騙財，更可能間接殺人。



同為假冒官員騙案苦主的港人陳小姐（化名）接受《香港01》訪問，對婆婆的經歷感同身受，坦言騙徒手法高明，構建完整劇情，運用洗腦技巧軟硬兼施，令受害人信服並言聽計從，最終錢財盡失之餘，更遭受莫大的心理打擊。她呼籲受害者的親友或社會大眾應加以扶持，勿在傷口上灑鹽，「不要再說受害者蠢，或者在心理上再加重負擔，其實已經很慘，因為有些人已走不出陰霾，看不開、自殺都有」。



曾墮電騙陷阱的陳小姐不希望再有下一個受害者，故鼓起勇氣說出自己的經歷，希望大眾加以提防。（楊婉婷攝）

陳小姐去年誤墮電騙陷阱，遭多名騙徒「電話車輪戰」長達個多月，在疲勞轟炸下身心備受折磨，夜不能寐。即使如今事情告一段落，她仍未能走出心理陰影，時不時想起當日的遭遇，「睡得不好，反覆思量為何自己會受騙」。

事件源於去年10月，當時正是柬埔寨、緬甸KK園區等東南亞地區詐騙集團被踢爆後，柬埔寨政府高調展開掃蕩行動的時期。陳接獲自稱是WeChat員工的來電，對方說出陳的個人資料包括回鄉證號碼等，指其帳戶被利用在北京發布東南亞地區招聘廣告，公司須將情況上報內地公安。

騙徒訛稱案情嚴重需一級保密 禁止事主洩密

電話隨即轉駁至一名「內地公安」，訛稱陳涉及洗黑錢案件，形容是「嚴重案件」，需要「一級保密」。對方要求陳租用酒店房間，由領導與她進行閉門對話。整個過程她須保密，不可聯絡親友或上網，並需要每兩小時匯報行踪，否則可能會被捕及罰款。

陳入住酒店後，便收到自稱「北京檢察院檢察長」的來電，對方揚言要將她立即遣返北京及凍結其銀行資產，恐嚇「我可以隨時捉你」。陳多番堅持清白，拒絕北上，雙方拉鋸個多小時後，對方態度才軟化，批准陳留港受查。

騙徒要求陳小姐每兩小時就要匯報行踪，否則可能會被捕及罰款，她像被洗腦船照辦。（王海圖攝）

騙徒曾付電話費用 稱﹕為國家做事不會要你賠錢

騙徒不斷靠嚇，編造不同的騙案劇情，訛稱她窩藏罪犯、手機被駭客入侵等，要求她證明清白及買新手機。為增加說服力，騙徒更安排一名自稱是「廉政公署專員」、身穿白恤衫西褲的中年婦人，在陳住所附近一個公園會面。婦人出示廉署證件後，要求陳簽署保密協議書，並向她支付購買電話的費用，指「你為國家做事，國家不會要你賠錢」，更聲稱結案後國家會作出心理賠償。

時至11月中旬，騙徒兩度要求陳於指定銀行開設戶口，然後登入騙徒提供的純數字組成、看似公營機構的網頁連結，於網站輸入個人銀行戶口、櫃員機密碼等資料，以便北京金管局核實資料作資產審查，並要求她分批將個人存款轉帳至新戶口以供核數。陳半信半疑，先後寫了兩張分別約十數萬元及廿多萬元的支票及存入，後來看到一些騙案報道後，懷疑自己受騙，即時凍結戶口、更改密碼及停用網上銀行服務，向廉署及警方求助後證實遇騙，幸及時發現終保不失。

▼假冒官員騙局中，騙徒展示穿制服照片及製假網頁▼



事隔逾月情緒仍受困 不斷反問為何受騙

「在銀行取回存款時，當時已放下心頭大石，覺得這個月的虐待已完結，即時便放鬆了。但被心理虐待了整整一個月，有時會睡得不好，會反覆思量自己為何被騙，不停回想案情，為何自己會相信？」她發現，原來有不少蛛絲馬跡能揭露騙局，例如網頁連結是安全性較低的「http」、打扮像個保安員的廉署專員，但對方使用心理戰術，令她的思緒變得混亂而受騙。

騙徒不斷恐嚇她捲入嚴重罪案，威嚇會追討損失、作出拘捕或凍結資產；展示穿着制服的照片、證件、公安文件，透過「權威」形象取信；使出「社會孤立」招數，不准她向外界透露，每兩小時匯報行踪；有時又安撫會幫助洗冤，優先安排資產審查，助她早日證明清白。陳小姐坦言，當時不敢對外求助，結果墮入圈套，「那一刻好似只有他（騙徒）能幫到我」。

陳小姐希望社會大眾切勿對受害人造成二次傷害，「不要覺得受害人很蠢，當刻你是事主，未必那麼清醒，因為當局者迷......有些人已走不出陰霾，看不開、自殺都有。」她亦呼籲受害人凡事要與家人商量及傾訴。