海關破3年來機場最大宗走私藥案　檢700萬元新冠藥拘兩印度抵港漢

香港海關昨（19日）破獲自2020年以來，最大宗在香港國際機場發現的走私藥物案件，拘捕兩名由印度抵港的中年男子，在其中一人的寄艙行李，檢獲約7.4萬粒懷疑新冠口服藥，市值約700萬元。海關估計被捕人以成衣商人身分掩飾，收取數千港元報酬，從事走私藥劑製品不法活動。兩被捕男子正遭扣查，被暫控「未根據並按照入口許可證規定輸入禁運物品」，以及「管有第一部毒藥」，明日（21日）在九龍城裁判法院提堂。案件交海關有組織罪案調查科跟進調查，不排除有更多人被捕。



海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任康恩表示，海關機場科人員昨早在機場入境綠通道，即毋須申報通道，經風險管理，截停一名由印度加爾各答經德里抵港的43歲男子，其後以X光檢查其行李，發現4個寄艙紙箱X光影像呈粒狀，打開檢查後發現約2100盒懷疑新冠口服藥，共約7.4萬粒，市值約700萬元。由於該男子並未持有任何藥物進口許可證，且海關懷疑涉案物品內含第一部毒藥，故拘捕該男子。

海關表示，涉案寄倉行李的X光影像呈粒狀。（陳浩然攝）

海關在調查期間，發現43歲被捕男子與另一名40歲男子同行來港，故在入境大堂鎖定被拘捕該名40歲男子。兩人均報稱成衣商人，海關不排除他們以成衣商人身分掩飾，從事走私藥劑製品不法活動。調查顯示，兩人是收取他人提供的數千港元報酬運藥來港，海關在其寄倉行李檢獲的藥物並無任何掩飾。據了解，兩名被捕人均非本地人，是持護照來港；涉案藥物相信是仿製新冠藥，在市面售價有可能達數千元一盒。

康恩指出，今次海關行動中共檢獲3款懷疑新冠口服藥，其包裝及說明書均聲稱可治輕至中度新冠病毒感染，惟包裝上沒有任何香港註冊編號，故海關相信藥物未經註冊，安全、效能、質素成疑，且不獲任何保證。海關會把藥物送到政府化驗所進一步檢驗以證實成分，特別是檢驗當中是否有可治療新冠的成分。海關亦會繼續調查本案，包括兩名被捕男子的關係，兩人抵港後會如何處理涉案藥物、包括是來港出售還是再轉運到其他地方，以及有無本地人涉案等。

海關提醒市民切勿購買或進食任何來歷不明的藥劑製品或藥物，已在港註冊藥物均附有香港註冊編號（HK-XXXXX）。康恩指出，市民若要攜帶藥物出入境，要持有衛生署簽發的許可證，否則可能被檢控及沒收相關藥物，但在個人隨身行李攜帶藥物作合理自用，可豁免許可證。

海關將在農曆新年假期前及期間繼續打擊走私，會適時聯同其他執法部門進行聯合行動。根據《進出口條例》，在無有效進口或出口許可證下進出口物品，一經定罪最高罰款50萬元及監禁兩年；另根據《藥劑業及毒藥條例》，任何人未經條例規定而管有第一部毒藥，最高罰款10萬元及監禁兩年。市民如發現懷疑走私活動，可致電海關24小時熱線2545 6182或透過電郵crimereport@customs.gov.hk舉報。