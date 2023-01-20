上水屠房奪命意外｜業界料事發緊急屠宰房　豬電擊放血須兩人處理

上水屠房今日（20日）中午發生奪命意外，造成一名入職約24年的屠房主管死亡。有業界人士形容意外罕見，入行數十年未曾遇過，並推測意外並不是發生在日常自動機械化的生產線，而是發生在緊急屠宰房。

該名業界人士補充，電擊過程及屠宰放血，應由兩人分工合作。即使豬隻在暈倒期間突然甦醒，另一名工人會用電擊棒「補鑊」。警方透露，屠宰場內只有死者一人工作。至於屠宰員的衣著，是否該引入防刺衣保護裝備，有待業界商討。食環署指，意外並非發生在屠宰生產線，鮮肉供應不受影響，並敦促承辦商須為員工提供保護裝備。



許偉堅推測意外在緊急屠宰房內發生（資料圖片／鄧詠中攝）

香港豬肉行總商會理事長許偉堅表示，入行數十年未曾聽聞同類意外，他推斷意外並不是發生在日常生產線，而是發生在緊急屠宰房。當日常生產線停止運作，但屠房職員發現有健康狀況有異的豬隻，須即時屠宰，便會採用那間房間。

而兩者屠宰方法有異，日常生產線採用全機械化自動電豬槽，讓豬隻進入走道，槽内會有鉗夾實豬隻，電流再擊暈豬隻，毋須職員親自動手。而在緊急屠宰房內，則需要兩名人手，分工合作，一人負責手持電擊棒，一人則持屠刀負責放血。電擊過程中，豬隻頭部需電擊20至30秒，豬隻才會徹底電暈倒地，須立即屠宰，不應等候。

工序須兩人處理 惟事發只有死者一人工作

被問及，會否電擊過程出現失誤。許偉堅指，人手電擊方法一直被本港多區屠房採用，因此認為不會出現電擊棒電力不足的問題。他估計該隻為重達200斤的本地豬，或在期間甦醒掙扎，無情力傷及屠宰員。他補充，即使豬隻突然甦醒，另一名工人會用電擊棒「補鑊」。警方指，屠宰場內只有死者一人工作。

事故中，死者被手中利刃誤割左後膝的動脈位置，令人質疑屠宰員的保護裝備是否不足。許偉堅表示，屠宰場工作環境溫度較高，屠宰員一般穿短褲，而屠宰場亦不會提供防𠝹衣等裝備，業界引入保護裝備有待商討。

食環署：意外非在屠宰生產線發生 承辦商須為員工提供保護裝備

食環署表示，今日（20日）下午，署方轄下上水屠房一名承辦商（華潤五豐有限公司）員工，在屠宰活豬期間發生意外而喪生，署方對此不幸事件深表難過，並對死者家屬致以深切慰問。署方已要求承辦商盡力為死者家屬提供適切的協助和支援。

意外發生地點並非上水屠房的主要屠宰生產線，至於意外成因，相關政府部門正在調查中，本署已要求承辦商全力配合。現時上水屠房屠宰服務維持正常，鮮肉供應不受影響。本署已提醒承辦商必須根據合約嚴格遵守相關的職安健規定，確保員工在安全的條件下工作。根據有關承辦商合約，承辦商必須為其員工提供所需的保護裝備，避免員工受傷。

屠宰方法有兩種，一種採用全機械化自動電豬槽，另一種為人手電擊。（食安中心網上截圖）

根據食物安全中心屠宰豬隻的一般程序，分為11個步驟，首先是宰前檢驗， 所有豬隻均須接受屠房（獸醫）組的宰前檢驗小組的檢查，懷疑患病或受傷的豬隻會被篩選作隔離屠宰；然後會電暈，在自動電豬槽内用電流擊暈豬隻；繼而刺穿及放血，刺穿豬隻頸部的動靜脈及掛上運輸槽放血；冲洗血漬及污垢；用熱水燙豬；除豬毛、開肚取内臟；宰後檢查，由衞生督察檢驗合格才可食用；蓋印 - 只有通過檢驗合格的牲口屠體和内臟，才可蓋上「政府檢驗」蓋印；針編， 屠體上有農場和商戶針編及生産編號，可供追查問題豬隻的來源，最後是分發車運送往個別的店鋪出售。