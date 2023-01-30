新蒲崗三級火｜手動警報系統未能正常運作　消防顧問分析兩大危機

新蒲崗永顯工廠大廈上周六（28日）發生三級火警，焚燒近15小時才被撲熄。消防處當日調查時，發現大廈手動火警警報系統未能正常運作，而起火樓層亦沒有自動火警警報系統。消防顧問梁錦得指出，警報系統未能正常運作下，不能發出警報，令疏散工作受延誤，有機會造成人命傷亡；此外，現時香港的手動火警警報系統連接消防泵，若系統失靈或損毀，會令消防泵無法啟動，以致水壓不足，住戶及消防拖喉時或沒有足夠水壓灌救。他坦言，現時香港除了個別矮樓外，大部分樓宇皆設有手動火警警報系統，不少港人對消防安全認知不足，不知道要敲響警報系統後，才能啟動消防泵。



新蒲崗永顯工廠大廈上周六（1月28日）發生三級火警。（翁鈺輝攝）

消防處表示，人員於火警發生後當日到上址調查，發現大廈的火警警報系統未能正常運作。消防處會按既定程序繼續跟進個案及採取相應的執法行動。根據《消防（裝置及設備）規例》，擁有裝置在任何處所內的任何消防裝置或設備的人，須保持該等消防裝置或設備時刻在有效操作狀態。違者一經定罪，可處50,000元罰款。

消防處亦在2019年至2020年期間，曾向永顯工廠大廈發出「消除火警危險通知書」，糾正了21道損壞的防煙門。另外，消防處現正就兩宗沒有在指定時限內遵從「消除火警危險通知書」，糾正迷你倉內的火警危險的個案進行檢控。

1100幢舊工廈受新例監管 1年4個月巡70幢

另外，《消防安全（工業建築物）條例》（第636章）（《條例》）於2020年6月19日正式刊憲生效。當局可指示業主提供或改善自動花灑系統、消防栓及喉轆系統、應急照明、出口指示標誌、輔助電力供應等。受《條例》監管的工業建築物約有1,100幢。永顯工廠大廈屬於首階段待處理目標工廈之一。

根據立法會去年6月的文件，消防處及屋宇署已在2020年11月下旬展開第一階段的巡查工作，截至2022年3月31日，已巡查約70幢目標工廈，並向當中約50幢發出約4,000張「消防安全指示」。現時目標是每年巡查60幢工廈。

以現時的工作進度，消防處及屋宇署完成1,100幢工廈的巡視工作，可能需時十年計。消防顧問梁錦得表示，因應1997年實施的《 消防安全（商業處所）條例》，消防處需跟進舊的商業處所的消防安全，有關工作仍在進行中，至2020年再新增監管工廈，加重了消防處的工作負擔。他指出，消防安全應排在首位，巡查、推行耗時10至20年並不理想，建議政府考慮由香港合資格消防工程師協助巡查工作，加快改善舊樓消防安全。

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改善舊工廈消防安全多制肘

然而，除了執行當局的巡查進度有欠理想外，梁亦提出多個在《條例》要求下，有關工廈消防安全改善工程所遇到的問題。

首先，樓齡高的樓宇有先天性缺陷，未必能配合消防設備的加裝或改動。以加設自動花灑系統為例，可謂「牽一髮動全身」。由於自動灑水系統需要大量用水，要額外加裝水缸，安裝地點需考慮負重問題，需結構工程師計算及測量適合安裝的地點。自動灑水系統亦需裝設消防泵供水，即需要電力制動，但一旦火警發生，可能會停電，故需要安裝緊急發電機，變相便要在大廈內設置危險倉以存放油缸，以發動緊急發電機，而大廈本身未必有適合地點安放危險品。又例如，加設消防設備需要加大電力供應，但舊樓宇的電力系統已老化，不足以應付更大的電力需求，故有需要整套電力系統更換。最終業主可能大失預算。

其次，局方審核舊樓的消防系統設計需時長達半年，過程嚴謹，有時甚至會「彈回頭」4至5次，審批時間可能要2至3年，最終加重部門的工作量，也延誤消防安全改善工程的進度。然而，不一定是業主或承辦商故意在呈遞圖則時做得不足。事實上，舊樓多年來經歷不同的業主或法團管理，新業主或新法團未必持有舊消防設備圖則，而現時亦沒有渠道可取得舊圖則，不似可以向建築署取建築圖則。結果，承辦商入則時，會被局方指出與舊圖則有差異而拒絕審批。舊樓宇過往亦可能被人非法改動，並非現屆業主的過失，他們甚至不知道原來曾被改動，梁曾見過「成條樓梯唔見咗兩級」，但局方會要求「執正」才審批工程，令工序一再延誤。

梁坦言，種種問題嚇怕不少業界人士，「有啲業界人士都唔願意做，有太多死結解決唔到」，他認為只會令舊樓宇的消防安全改善工作停滯不前，呼籲政府權衡輕重，在盡快改善消防安全及嚴謹執行執法標準這兩者之間找出平衡點，作出適當調整。

▼火警當日現場情況▼

