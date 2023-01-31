新蒲崗三級火｜起火工廈維修外牆棚架　四美街至少待明日才解封

新蒲崗永顯工廠大廈上周六（28日）發生三級火，焚燒15小時終救熄。位處的一段四美街自火警起封閉至今，屋宇署指業主安排的承建商正拆卸及維修受損部份外牆棚架。今日（31日）工廈未完全解封，只准租戶進入確認單位情況，出入工廈需要登記資料。現場消息指維修工程歷時3日，即至少待明（2月1日）四美街才能完全解封。



四美街往彩虹道方向介乎六合街與彩虹道之間的唯一行車線仍然封閉，多條巴士線包括九巴29M, 69C, 74A, 74B, 74X, 82X, 85M, 89B, 268C, 269C及277P號線須改道行駛。

今日（31日）工廈未完全解封，出入工廈需要登記資料，亦只准租戶進入確認單位情況。現場消息指外牆棚架維修工程歷時3日，即至少待明日四美街才能完全解封。

屋宇署昨日回覆查詢時表示，昨派員到彩虹道永顯工廠大廈視察火警後的情況，包括面向四美街9樓至天台的部份外牆棚架、已解封的大廈公用地方及個別可進入的單位。就受損毀的部份外牆棚架，業主安排的承建商已展開所需的拆卸及維修工程，有關工程仍在進行中。其餘的棚架均沒有明顯結構危險或不穩固的情況。署方會繼續跟進棚架的維修工程，以及大廈涉及火警的單位的情況，如有需要會根據《建築物條例》採取適當行動。