元朗疑有扮傷殘行乞騙案　警察到場後驚見離譜一幕!網嘆:另類專才

日前旺角疑有一名內地女子「賣身葬父」引發熱議，除了賣身葬父的事件之外，近日港人在香港多區都發現行乞者，絕跡3年的畫面全都重臨香港，令網民紛紛大嘆「熟悉的香港返晒嚟啦」。有街坊日前發帖指在元朗街市外疑有傷殘乞丐，惟警察到場後事主卻驚見離譜一幕，令網民痛斥行為欺騙港人同情心！



元朗街市宏發徑街頭兩名男子正在行乞（Facebook專頁「屯門友」截圖）

一名元朗區街坊在Facebook專頁「屯門友」上投稿，指近日（6/2）在元朗街市宏發徑街頭，看到兩名男子正在行乞，當中一位紫衣男子頭戴漁夫帽盤坐在地上，雙腳戴著護膝。而他身旁則放有一架四輪板車，上面躺著另一位四肢畸型、全身肌肉萎縮的男士。二人在人來人往的街頭上相當顯眼，自然吸引了不少路人慷慨解囊施捨金錢，連菲律賓姐姐都大方捐贈，樓主表示他佇足觀察了一段時間，留到到有市民放下百元、五十元鈔票，估計傷殘乞丐二人組在45分鐘內收入過千元。

二人組曾以同樣裝扮現身土瓜灣落山道（網上圖片）

土瓜灣被捕獲（Facebook群組「我哋真係好X鍾意香港」截圖）

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樓主由於擔心躺在板車上的是「被拐賣的兒童」，或是「被刻意打至手腳傷殘和畸形，而被利用作行乞的工具」，於是即時致電元朗警署報案。在25分鐘後警方到場查問，然而乞丐即時收起所有收到的款項，在警方查閱證件和給予警告後，紫衣男推著板車離開。然而樓主因為好奇心決定追蹤行乞者的路線，結果在角落發現令他震驚的一幕。

有網民發現兩人2月8日出現在大埔墟，也是穿上同樣的衣服（Facebook群組「大埔人大埔谷」截圖）

後來在大埔墟站也被警方盤查，隱約可見板車男子坐了起來，但未知後續情況（Facebook群組「大埔人大埔谷」截圖）

他指行乞者與睡在板車上不能行動的男子，竟然可行動自如，完全沒有傷殘，二人更並排坐在一起開餐進食。而所謂的「傷殘」只是佯裝，靠假手假腳等的道具欺騙港人同情心，自問不蠢得樓主也大感被騙，奉勸港人不要隨便施捨街上的乞丐，免得被不法之徒利用。

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網民表示以上的情況無見3年，但自香港與內地全面開關後就慢慢湧現，將矛頭直指內地旅客，「通咗關愈來愈多」、「我見過佢哋扮跛腳，臨走嗰陣時就搵返隻腳出嚟行得好快」、「N年前在旺角行人天橋，也遇見過一個後生仔扮跛腳行乞，轉個頭就行動自如」、「通關第一天就急不及待殺落來搵食」、「我懷疑呢啲背後係集團式，包括啲所謂籌旅費，我幾年前試過有一日先喺荃灣見到個，再到尖沙咀見另一組，個牌嘅顏色，寫嘅字連設計字型都完全一樣」，無奈大嘆「香港真係返哂嚟喇」。

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（Facebook專頁「唐生大地震」截圖）

據消息指元朗出現的傷殘乞丐二人組，是由本月4日以雙程證來港，可以在港逗留一周，因此近日在香港各處還有機會看到他們出沒「搵食」。根據香港法例第228章《簡易程序治罪條例》第26A條，任何人士到處流浪，或在任何公眾地方、街道行乞或收取施捨，均有可能觸犯法例。如屬第一或第二次定罪，可處罰款500港元及監禁一個月；如屬第三次或其後定罪，可處罰款500港元及監禁12個月。

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