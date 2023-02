旺角女賣身葬父｜內地導演徐紀周在生變「亡父」　《狂飆》正熱播

旺角一名女子昨晚(6日)在街頭展示標語,開價30萬元稱要「賣身葬父」,並以平板電腦展示一名男子的照片。不少人以為相中人正是女子的「亡父」,惟該名男子真實身份為仍在生的內地導演徐紀周;女子展示的徐紀周照片亦可在網上搜尋得到,照片早在2010年已出現於內地「新浪娛樂」的報道。



翻查資料,現年46歲的徐紀周畢業於內地中央戲劇學院導演系,自2000年起從事影視創作,曾獲上海電視節「白玉蘭獎」最具實力導演獎、全國十佳電視劇製片新鋭導演獎等多個獎項。有內地傳媒曾形容,「科班出身」的徐紀周除是導演,亦是編劇和出品人,其「率直的性格和極富個性的一面,使得他被冠以了『鬼才』導演的稱號」。

徐紀周近期就其執導及有份編劇的電視劇《狂飆》,並接受訪問。(網上圖片)

徐紀周近期執導及參與編劇的電視劇《狂飆》在內地多個平台熱播,該劇講述一場由2000年至今的「掃黑除惡鬥爭」,劇集大獲好評,特別之處在於把反派的發跡史也放在了敘事重點之一。徐紀周近期就《狂飆》接受過多間內地傳媒的訪問,亦曾解釋劇名由來:「毛澤東在《蝶戀花.從汀州向長沙》中寫下『狂飆為我從天落』,『狂飆』二字組成了一個很有力量的詞,就像這些年來國家對犯罪分子及其保護傘的打擊力度。」他又說「希望通過掃黑除惡的故事勾勒出中國社會20年的變遷,展現時代背景下小人物的成長與命運走向」。

旺角一名女子昨晚(6日)在街頭展示標語,開價30萬元稱要「賣身葬父」,並以平板電腦展示一名男子的照片,相中人為仍在生的內地導演、編劇及製片人徐紀周。( 陳浩然攝)

昨晚聲稱要「賣身葬父」的女子長髮及肩、穿碎花長裙坐在摺凳上,身旁放有一塊寫有「認祖歸宗,家財萬貫,認鬼歸西,人去樓空,賣身葬父」的紙牌,並以平板電腦展示一名男子的照片。女子不時揮動手中的名牌手袋,操各國語言卻語無倫次,普通話、英語、韓語都曾說過。

現場有大批市民圍觀,她一度大叫﹕「My dad is die! My dad need money, cash only, if anyone have cash come here. I don't know why you people no money and still stand here and don't go to work!(我爸爸死了,我爸爸要錢,只要現金,如果任何人有現金就來這裡。我不明白為什麼你們沒有錢,還站在這裡,不去工作。)」據現場商舖及街坊指出,該名女子昨在上址流連一整天,有人更指昨早7時已見其蹤影,並向途人索取30萬元賣身葬父。直至晚上近8時,有在場圍觀市民認為女子的異常舉動擾民而報警,該名女子聞悉有人報警,以普通話稱「有人來抓我」,隨即執拾物品離開,往銀行中心方向走去。