旺角奇女子「賣身葬父」索價30萬元　聞街坊報警執架生離開

旺角街頭驚現奇女子「賣身葬父」，向途人索價30萬元，成為網上熱話。《香港01》記者今日（6日）晚上到亞皆老街近先達廣場附近了解，發現該名長髮及肩、穿碎花長裙的女子坐在摺凳上，身旁放有一塊寫有「認祖歸宗，家財萬貫，認鬼歸西，人去樓空，賣身葬父」的紙牌，並以平板電腦展示一名男子的照片。女子不時揮動手中的名牌手袋，操各國語言卻語無倫次，普通話、英語、韓語都曾說過。

現場有大批市民圍觀，她一度大叫﹕「Ｍy dad is die! My dad need money, cash only, if anyone have cash come here. I don't know why you people no money and still stand here and don't go to work!（我爸爸死了，我爸爸要錢，只要現金，如果任何人有現金就來這裡。我不明白為什麼你們沒有錢，還站在這裡，不去工作。）」據現場商舖及街坊指出，該名女子已在上址流連一整天，有人更指上午7時已見其蹤影，並向途人索取30萬元賣身葬父。



女子身旁放有一塊寫有「認祖歸宗，家財萬貫，認鬼歸西，人去樓空，賣身葬父」的紙牌，並以平板電腦展示一名男子的照片。（ 陳浩然攝）

直至晚上近8時，有在場圍觀市民認為女子的異常舉動擾民，致電報警求助。該名女子聞悉有人報警，以普通話稱「有人來抓我」，隨即執拾物品離開，往銀行中心方向走去。當行經街頭表演者（busking）時，她忽然熱舞一番，放下零錢後往彌敦道及山東街方向離去。