旺角奇女子「賣身葬父」索價30萬元　聞街坊報警執架生離開

旺角街頭驚現奇女子「賣身葬父」,向途人索價30萬元,成為網上熱話。《香港01》記者今日(6日)晚上到亞皆老街近先達廣場附近了解,發現該名長髮及肩、穿碎花長裙的女子坐在摺凳上,身旁放有一塊寫有「認祖歸宗,家財萬貫,認鬼歸西,人去樓空,賣身葬父」的紙牌,並以平板電腦展示一名男子的照片。女子不時揮動手中的名牌手袋,操各國語言卻語無倫次,普通話、英語、韓語都曾說過。

現場有大批市民圍觀,她一度大叫﹕「My dad is die! My dad need money, cash only, if anyone have cash come here. I don't know why you people no money and still stand here and don't go to work!(我爸爸死了,我爸爸要錢,只要現金,如果任何人有現金就來這裡。我不明白為什麼你們沒有錢,還站在這裡,不去工作。)」據現場商舖及街坊指出,該名女子已在上址流連一整天,有人更指上午7時已見其蹤影,並向途人索取30萬元賣身葬父。



女子身旁放有一塊寫有「認祖歸宗,家財萬貫,認鬼歸西,人去樓空,賣身葬父」的紙牌,並以平板電腦展示一名男子的照片。( 陳浩然攝)

直至晚上近8時,有在場圍觀市民認為女子的異常舉動擾民,致電報警求助。該名女子聞悉有人報警,以普通話稱「有人來抓我」,隨即執拾物品離開,往銀行中心方向走去。當行經街頭表演者(busking)時,她忽然熱舞一番,放下零錢後往彌敦道及山東街方向離去。