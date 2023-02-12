土耳其地震｜港搜救隊聞瓦礫下人聲感振奮　爬入6米深瓦礫救出3人

土耳其與敘利亞邊境在當地時間上周一（6日）凌晨，發生7.8級強烈地震，香港特區派出搜救隊，於上周五（10日）抵達土耳其災區開始協助搜救，至本港時間昨晚（11日）成功救出3名生還者。搜救隊指揮官于文陽等人員今午（12日）接受香港傳媒視像訪問，指出當時是接獲當地居民求助而協助救人，聽到瓦礫下有明確聲音後，全組人員均感振奮，派員進入瓦礫堆下為生還者評估傷勢，最終從6米深的瓦礫下成功救出2男1女生還者。



于文陽表示，香港政府收到土耳其當局要求派出救援隊赴土國地震災區協助搜救後，隨即由保安局、消防處、入境處及衛生署經成59人支援隊，在上周三（8日）啟程前往土耳其，至上周五抵達哈塔伊省一個體育場，與中國國家救援隊駐紮，並參與聯合國國務救援小組會議，同日傍晚被指派到一個住宅區搜救4小時，惜無發現生還者。

至當地時間昨日上午約10時，特區搜救隊前往另一住宅區搜救，在傍晚約5時半接獲搜救地區附近居民求助，稱遠處瓦礫疑有人被困。搜救隊隨時派員到場，發現有挖泥機正移除6米深瓦礫，安全主任立即評估環境及叫停挖掘，其後明確聽到瓦礫下有人發出聲響，確定有傷者後即時確認對方位置及距離地面深度，制定拯救策略，在不影響瓦礫結構下挖出救援通道，派出一名救援人員入內接觸傷者、評估傷勢及初步治療，最終成功救出在同一位置的3名生還者，穩定傷勢後移離現場送上救護車。

雖然特區搜救隊與國家搜救隊駐紮位置毗鄰，但于文陽指出，今次救出3名生還者的行動是由特區搜救隊獨自進行。由消防處提供的片段見到，除有人員親身進入瓦礫堆下救人，亦有多名消防處坍塌搜救專隊（USAR）等人員跪在瓦礫堆上，首先救出首名女生還者蓋上保暖氈後，由其他人員協助抬走。之後他們又以工具協助遮蓋仍待救出的兩名男生還者身體，以免他們進一步被沙石刮傷，再以長背板協助將兩人逐一拉出，有搜救隊人員從瓦礫下經拯救通道爬出，身旁同袍亦不忘提醒他「護住佢（生還者）個頭呀衰佬」。3名生還者獲救時傷勢均不嚴重，而且清醒。

于文陽憶述，昨日得知瓦礫下有傷者、聽到他們發出明確聲音後，搜救隊「全組人都好振奮」；令他最感動的是，當地救護團隊和不同組織，以及在場居民，均自發排成人鏈，協助清空運送傷者路線上的鐵支等雜物，一旦有人「企位不好」阻礙救護，亦有人會主動提醒他們讓路，「睇得出係眾志成城去做一個救援行動」，令他印象深刻。