土耳其地震｜港搜救隊視像訪問期間再遇餘震　暫無撤離回港計劃

土耳其與敘利亞邊境在當地時間上周一（6日）凌晨，發生7.8級強烈地震，香港特區派出59人搜救隊，於上周五（10日）抵達災區開始協助搜救，至本港時間昨晚（11日）成功救出3名生還者。搜救隊指揮官于文陽等人員今午（12日）接受香港傳媒視像訪問，其間仍有餘震，但于文陽表示，特區搜救隊暫未有從當地撤離的計劃，形容搜救隊會「盡能力留喺度拯救任何一個被困者」。



于文陽表示，由於土耳其當地道路網絡嚴重破壞，燃油短缺、通訊不穩，令搜救困難，語言不通、天氣嚴寒亦為救援工作帶來挑戰。保安局政府保安事務主任朱文龍則表示，最大挑戰是要在短時間內安排好隊伍出發，因土國很多機場受地震破壞而未能讓航班降落，但經各部門與土耳其駐港領事館等協調後，終找到航班載搜救隊前往當地；隊伍抵達土耳其後，亦獲當地華資或港資機構提供物資及翻譯等援助，如有需要時，亦可在當地找懂英語的居民臨時充當翻譯。

坍塌搜救專隊（USAR）每年均進行一次長達36小時操練，內容均圍繞短時間內去到香港以外地方搜救，今次搜救隊人員亦按操練學習所得，在短時間內到消防處啟德倉收拾好帳篷、睡袋、枱櫈、熱水壺等日用品物資前赴土耳其，于文陽稱他們抵達當地後基本物資不缺，惟當地日間氣溫僅約5度，夜間更跌至零度以下，而香港搜救隊雖有基本食物，但因採購物資時間短，未能提供足夠熱食，一同駐紮的國家搜救隊「提供最大的協助」就是有熱食，「有時會照顧埋我哋嘅三餐」，讓香港人員有熱食以保持體溫。

香港特區搜救隊成員包括衛生署醫生和護士，衛生署顧問醫生范婉雯表示，醫療小隊主要是為搜救隊成員提供醫療支援。她指出當地天氣嚴寒，搜救隊員24小時在戶外工作，保持體溫至關重要，醫療小隊會每日為隊員檢查身體，確保他們可保持持身心在最佳狀態執行救援行動，如有任何醫療問題也可即時提供治療。

搜救隊成員工作在短時間內出發前往災區救援，即使地震發生近一周後的今午（12日），成員接受視像訪問期間仍有餘震，隊員家人難免擔心。于文陽感激同僚在很短時間通知下，仍可準備好自己前往危險地區工作，「如果無啲使命感係做唔到嘅」，感謝他們在餘震不斷和惡劣天氣下，行動判斷均無任何偏差，把握任何機會拯救傷者。他表示，鼓勵隊員每日與家人報平安，以助他們在心理上較易適應，當局亦已準備衛星電話供他們有需要時使用。

于文陽形容前往當地的消防處坍塌搜救專隊（USAR）裝備已是世界一流，今次使用得最多的是生命探測器，以尋找瓦礫下的生命迹象，例如呼吸或任何移動，確定有傷者後再因應現場環境，用不同器材開闢拯救通道救出傷者。另外，派駐現場的兩隻搜救犬，亦協助在不同地方尋找仍有生命迹象的生還者。

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特區搜救隊運往土耳其災區的物資，本身預計夠用約7日。于文陽稱雖然救人黃金72小時已過，但搜救隊未有撤離計劃，「只要我哋能夠救到人，我哋係會盡能力留喺度，拯救任何一個被困者或傷者」，往後會繼續由國際救援協調小組指派工作，亦會主動前往未有救援組織的地區巡視，如環境合適或有當地居民求助，會通報國際救援小組，在情況適合下會留在該處搜救。

他表示，如搜救隊需要更多物資，香港消防處可隨時運往當地；目前特區搜救隊與中國國家搜救隊駐紮位置毗鄰，國家隊亦有很多物資協助，雙方每日在調配中心駐紮，互相通報消息，並有定期營區管理會議，商討煮食等管理，特區搜救隊亦會派員與國家搜救隊一同煮食及協作。