全港大反黑｜被捕234人涉黃賭毒、私煙收數　當中75人已被起訴

警方有組織罪案及三合會調查科聯同各總區，昨（23日）進行代號「犁庭掃穴」的反三合會行動，突擊搜查多個由三合會操控的非法場所，包括租用酒店場地經營的大型連鎖百家樂賭檔、釣魚機賭場、賣淫場所及私煙倉庫，並搗破非法收數及刑事毁壞集團，拘捕234人，當中最年幼僅12歲。其中75人已被落案起訴不同罪名，其餘被捕人正被扣查或已獲准保釋候查。警方行動仍繼續，不排除有更多人被捕。



警方昨（23日）進行代號「犁庭掃穴」的反三合會行動，拘捕234人，檢獲賭具、賭款、非法收數使用的淋紅油工具及私煙等。（陳浩然攝）

其中在港島總區及轄下各警區，昨動員近190名人員搜查約20個處所，包括由黑社會操控的場所，拘捕11男3女（12至32歲），涉嫌藏毒、販毒、刑事毁壞、違反逗留條件等，行動中檢獲1.5公斤大麻、小量霹靂可卡因，以及進行非法收數的工具，包括手提電話、犯案服飾及淋油工具。

警方就一宗非法收數案檢獲疑犯犯案時穿著的衣物、淋油工具等。（陳浩然攝）

港島總區反三合會行動組總督察何恩傑表示，在其中一宗非法收數案當中，警方調查發現一個有黑幫背景的收數團伙，透過網上遊戲招攬未成年人，向欠債人非法收數及淋紅油。該團伙分工仔細，有人負責以約500至800元報酬，誘使未成年人參與非法收數；有人負責後勤，包括提供犯案衣物、紅油及裝油的杯等；亦有人負責在犯案現場監察及拍攝，確保招攬的人完成被指派的工作。警方就此團伙拘捕9男1女，其中5人未成年，最年幼僅12歲，共涉及港九多區約19宗收數刑毁案件，他們正被拘查，部分人稍後將被起訴。

港島總區反三合會行動組總督察何恩傑（陳浩然攝）

至於在新界北總區，警方拘捕23男12女（22至79歲），其中3名非華裔男子持有「行街紙」，各人涉娸管有未完稅香煙、阻差辦公、經營賭博場所等。新界北總區反三合會行動組署理總督察陳養泉稱，警方於行動中成功在天水圍祥降圍村內，搗破一個大型私煙儲存倉，拘捕一名報稱倉務員的44歲姓施本地男子，並在倉內及施男隨行的一輛私家車上，檢獲165萬支私煙，市值594萬元，應課稅值約413萬元。根據私煙包裝及警方調查，相信涉案私煙在中國內地、澳門、日本及擊國製造，包裝上沒有貼上香港的「吸煙危害健康」等警告字句，警方已將案件交予海關跟進。

新界南總區人員則拘捕9男6女（16至69歲），涉及賭博及毒品相關罪行，檢獲麻雀及啤牌等賭博工具，以及一些毒品。新界南總區反三合會行動組總督察庾博瀚表示，其中10名被捕人是在葵涌一工廈單位被捕，該單位面積約500呎，是由黑幫操控的非法賭場，設有隔音設施。被捕人當中包括一名賭場負責人及9名賭客，年齡介乎24至68歲，部分人已被落案起訴，其餘保釋候查。

東九龍總區人員在昨日行動中，突擊搜查6個單位，拘捕19男11女（15至70歲），涉嫌販毒、管有違禁武器、以過高利率放債、無牌放債、刑事恐嚇、刑事毁壞、洗黑錢、經營賭博場所及在賭博場所內賭博。東九龍總區刑事部總督察何啟豪表示，部分被捕人有三合會背景。3名被捕內地人持雙程證，均在觀塘區內一非法賭場內，以「在賭博場所內賭博」罪被捕；其餘27人均為香港永久居民，當中最年輕的15歲被捕人涉及非法收債及高利貸案件。行動中警方檢獲小量霹靂可卡因、4張電動麻雀枱、8副麻雀、現金賭款及一支伸縮棍。

另在九龍區，警方搗破一個活躍於油麻地的賭博集團。油尖警區署理行動主任陳俊樺表示，警方接獲線報，稱有不法分子在油麻地區內一間酒店，租用2000呎活動室經營賭博場所，情報分析及調查顯示該賭場是以茶葉公司名義租用，聲稱招待客人品茶，以掩飾經營非法百家樂賭場。一對有三合會背景的本地夫婦為該集團主腦，兩人在區內另一私人住宅單位，亦經營一個面積同樣約2000呎的百家樂賭場，兩個賭場均提供飲食及專車接送。警方在兩個賭場共拘捕32男47女（18至76歲），包括兩名主腦，兩人正被扣查；並檢獲共逾180萬元賭款和180萬元籌碼，亦在主腦住所的夾萬發現逾百萬元犯罪得益，以及記錄非法賭博得益的數簿。

陳俊樺稱，兩個賭場自去年約12月起經營，營運者先安排熟客及朋友到場賭博，再由他們介紹他人光顧。其中酒店賭場客人以中年人較多，且均較富有；私人住宅賭場的人則「無咁老、無咁有錢」。

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有組織罪案及三合會調查科警司呂思灝指出，多宗案件顯示黑幫收入來源主要集中在「黃、賭、毒」，犯案手法包括非法收數、刑事毁壞、刑事恐嚇等。他強調警方對三合會組織和暴力相關罪行，一向採取零容尼態度，會繼續透過巡查、突擊搜查及財務調查等，全方位打擊三合會相關罪行。