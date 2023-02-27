蔡天鳳案│消息﹕警曾疑人肉湯倒廁所坑渠　搶時間循三方向尋殘肢

蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，死者的雙手及身體主要軀幹仍未尋回。消息指，由於被捕人士表現極不合作，故警方難以查問有用資訊，未能獲取棄屍位置。大批探員連日來在案發的大埔龍尾村村屋調查，警方曾懷疑有人想將人肉湯倒進廁所或坑渠毀屍滅跡，故必需盡快蒐證，故24日當晚已即時檢查坑渠，但沒有發現。由於擔心事隔一段時間，骨、肉或會被沖到較遠地方，甚至大海，故昨日（26日）召渠務署人員檢查沙井等較遠位置，惜仍然沒有發現。警方亦估計有人會將大件骨頭如脊椎骨、手骨帶到其他地方棄置，將派員繼續搜索，並積極循涉案車輛的行車路線、閉路電視、GPS等，調查被捕人士的行蹤，不放過任何線索去逐處搜查。



西九龍總區刑事部警司鍾雅倫於昨晚的記者會上交代案件最新進展時，亦指死者的手及身體主要軀幹仍未尋獲，並明白長時間過後會令搜查困難，尋獲的機會會愈來愈微茫，但他不想放棄任何線索，希望找到多少便找多少，除了為了令兇手在法庭上被定罪，也是希望給家人公道，令死者可以沉冤得雪。

他又指，多名被捕人士至今仍然不合作，令調查非常困難，現時警方前往的地點全靠情報分析及調查，又強調警方會用盡一切調查技巧方法，搜到足夠證據，希望將有關兇手繩之以法。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫交代案情。（林振華攝）

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