蔡天鳳案｜消息﹕警大湯煲內尋獲死者頭顱　初步尚算完整

28歲名媛Abby Choi蔡天鳳肢解命案，死者頭顱、軀幹、雙手不知所終。消息指，警方經過連日搜尋，終於尋獲死者頭顱。警方稍後會會見傳媒交代細節。

消息稱，警方當日（24日）在大埔龍尾村村屋內，發現死者的殘肢為腰部以下雙腿，其中大腿肉已被削去見骨，小腿則較完整。警方同時尋獲兩大煲混有人體組織的湯，據悉兩煲湯均近乎滿，內有大量肉碎，探員未有亂動，立即運往化驗。其中，一直下落不明的頭顱，經法醫今日（26日）深入調查當日檢走的人肉湯後，竟於一個大湯煲中發現頭顱，初步頭顱尚算完整，相信有人曾嘗試擊碎頭顱。惟其他身體部份尚未尋獲。



▼警方於25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



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警方早前在大埔龍尾村、懷疑碎屍單位內，尋獲死者的雙腿及兩煲「人肉湯」。死者頭顱、軀幹、雙手仍不知所終，懷疑遭烹煮後當作垃圾湯渣棄置。西九龍重案組積極尋找死者殘肢頭顱下落，在龍尾村及懷疑是棄屍點之一的將軍澳華人永遠墳場連日搜索。警方昨出動「水鬼隊」潛入儲水池調查，今日（26日）繼續在墳場搜尋失蹤遺骸，高空搜查隊在山坡游繩而下，搜索儲水池對上山坡，惟沒有發現，警方下午收隊離開。

直至下午2時許，探員召喚渠務署人員，到懷疑碎屍現場大埔龍尾村通渠。渠務署人員帶同圖則勘探，不排除與案有關。至5時許，渠務署人員及兩名密閉空間合資格人員走到村屋後方一個沙井工作。7時許，警方及渠務署人員繼續檢查村屋附近一帶的沙井。

死者28歲前夫鄺港智Alex等一家四人先後被捕，經過連日搜證，警方落案起訴死者65歲前家翁及31歲前大伯合共一項謀殺罪，以及63歲姓李前家姑一項妨礙司法公正罪，周一提堂。至於昨日（25日）在東涌準備潛逃的前夫鄺港智，落網後報稱不適，送院後仍然留醫。

▼今日將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸▼



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▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼

