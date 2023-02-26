蔡天鳳案｜警續搜將軍澳墳場　游繩山坡尋死者遺骸

28歲名媛Abby Choi蔡天鳳肢解命案，死者頭顱、軀幹、雙手不知所終。警方昨出動「水鬼隊」潛入儲水池調查，今日（26日）繼續懷疑棄屍處將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸，高空搜查隊在山坡游繩而下，搜索儲水池對上山坡。



警方先後拘捕死者28歲前夫鄺港智Alex等一家四人，經過連日搜證，落案起訴死者65歲前家翁及31歲前大伯合共一項謀殺罪，以及63歲姓李前家姑一項妨礙司法公正罪，周一提堂。至於昨日（25日）在東涌準備潛逃的前夫鄺港智，落網後報稱不適，送院後仍然留醫。

西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫昨日表示，不排除有人將任何物品棄置或收藏於山坡的話，可能會滾下山墮進儲水池，於是出動「水鬼隊」潛入儲水池調查。

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