蔡天鳳案｜警續搜將軍澳墳場 游繩山坡尋死者遺骸
撰文：凌逸德
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28歲名媛Abby Choi蔡天鳳肢解命案，死者頭顱、軀幹、雙手不知所終。警方昨出動「水鬼隊」潛入儲水池調查，今日（26日）繼續懷疑棄屍處將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸，高空搜查隊在山坡游繩而下，搜索儲水池對上山坡。
警方先後拘捕死者28歲前夫鄺港智Alex等一家四人，經過連日搜證，落案起訴死者65歲前家翁及31歲前大伯合共一項謀殺罪，以及63歲姓李前家姑一項妨礙司法公正罪，周一提堂。至於昨日（25日）在東涌準備潛逃的前夫鄺港智，落網後報稱不適，送院後仍然留醫。
西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫昨日表示，不排除有人將任何物品棄置或收藏於山坡的話，可能會滾下山墮進儲水池，於是出動「水鬼隊」潛入儲水池調查。
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蔡天鳳Abby Choi碎屍案有懶人包嗎?
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蔡天鳳Abby Choi碎屍案犯人是誰？其前夫鄺港智Alex等人被捕了嗎?
涉案蔡天鳳前夫Alex疑逃期間在東涌落網，《香港01》更獨家獲得前夫被捕一刻相片。早前飛虎水鬼隊再在其他地方搜到其他殘肢，而蔡天鳳Abby 生前好友再爆賣樓內情。
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，案件詳情......
蔡天鳳Abby Choi的前夫鄺港智Alex及前家翁涉及甚麼刑事案？
蔡天鳳前夫Alex涉騙案潛逃成通緝犯，前家翁曾任職警長，因捲入強姦案被查而自行辭職，更是殺人案的主謀。