蔡天鳳案｜譚家家翁視Abby為寶貝女　丈夫：感激佢喺我生命出現

28歲名媛、譚仔米線創辦人媳婦蔡天鳳（Abby）慘遭肢解烹屍，譚家大受打擊，透過死者生前好友表達對Abby的愛護之情。死者現任丈夫Chris承諾會照顧好妻子所有子女，更表示：「感激佢喺我生命出現。」



Abby母親「五姐」不時於網上分享與Abby的生活點滴，亦曾分享Abby與現任丈夫Chris及4名子女的合照。（網上圖片）

譚家今透過死者好友豹太發言，Abby現任家翁表示，「就連司機都讚佢係一個好好好盡責嘅媽咪 」，又透露Abby對譚家長輩尊重、客氣，一家一同出遊，非常「融洽」，形容她是「一個冇血緣嘅寶貝女」。現任家姑則指，每逢母親節及其生日，對方都一定與她食飯及送贈禮物，形容「（與子）結咗婚返嚟女又係佢新抱又係佢」，稱Abby從來沒有架子，對家中工人及司機友善。

死者現任丈夫Chris表示「好開心同感激佢係我嘅生命出現」，形容Abby生前「係一個好好心地好善良嘅人，永遠都想幫人，好扶持我同好愛我」，亦都帶來四個得意、聽話的小朋友，認為做到Abby家人朋友是福氣。

豹太透露，譚家及Abby娘家正全力照顧四名小童。由於Abby與前夫Alex所生的兩名子女，日用品仍遺留於加多利山寓所內，目前會聯絡警方探討取回日用品的方法。Abby母親花姐日前已經回港，照顧女兒與Alex所生的子女。

豹太指作為死者好友，自己與丈夫亦情緒受困；命案曝光後已建議譚家刪除所有新聞應用程式，以免報道和網上評論影響心情以及日後落口供準確性。