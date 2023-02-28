蔡天鳳案│警料周二搜打鼓嶺堆填區千噸垃圾 尋殘肢證物料耗數天
撰文：凌逸德
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蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫周日晚（26日）會見傳媒時強調警方不想放棄任何線索，希望找到多少殘肢便找多少，希望給家人公道，令死者可以沉冤得雪。消息指，警方計劃到打鼓嶺堆填區進行搜索行動，周一已展開部署，料於周二（28日）正式展開行動。
消息指，警方除了希望尋回死者殘肢外，亦積極搜索更多證物，堆填區內列入搜索範圍的面積約一個足球場大，料涉千噸垃圾，該批垃圾主要是相關日子時所棄置，估計至少耗時兩至三日才能完成搜索工作。
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▼警方於25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼
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▼將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸▼
▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。