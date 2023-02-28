蔡天鳳案｜百警堆填區尋殘肢　鍾雅倫：挖掘範圍3至5米深

蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，警方繼續搜索死者殘肢。今日（28日）上午10時許，大批警員身穿白色全套保護衣，乘搭警車到達打鼓嶺新界東北堆填區搜索。工人用鏟車將垃圾掘出，再由警員搜索證物；另外有警員利用航拍機視察搜查情況。帶隊的警司鍾雅倫表示，今日未必可以完成搜索，目前已經鎖定範圍，有信心載有證物的垃圾在此。



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蔡天鳳頭顱及雙腿，分別在大埔龍尾村單位「人肉湯」及雪櫃內尋回；其軀幹、雙手仍然不知所終。警方估計有人將大件骨頭如脊椎骨、手骨帶到其他地方棄置，於是今日（28日）上午10時許，到達打鼓嶺堆填區搜索。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，需要工人將垃圾掘出，再由警員搜索證物。他指最新閉路電視片段反映，有人在2月22日早上，將證物包括殘肢、衣服、電話，甚至兇器扔到垃圾站。鎖定村口垃圾站後，警方聯絡上垃圾車司機，所以已鎖定證物在堆填區一個小位置，有信心載有上述物件的垃圾在此。

鍾表示範圍面積約一個足球場大，「不過都幾深」，約3至5米。今日出動約百名警員，包括機動部隊、重點搜查組及重案組，到鎖定的範圍搜查。鍾表示「今日一定完唔到，要做多一兩日，共需兩三日。」

警方要求記者下午1時前撤離堆填區。警方目前未有重大發現，現場所見有尋獲骸骨，惟未肯定人骨還是動物屍骸。工人在堆填區鏟出垃圾到空地，交由機動部隊搜索兇案證物， 包括死者衣服及遺骸。另外有警員利用航拍機視察搜查情況。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，今日未必可以完成搜尋，搜索範圍面積約一個足球場大，「不過都幾深」。他指目前鎖定所有證物、衣服、兇器在一個小位置，有信心載有上述物件在垃圾在此位置。（翁鈺輝攝）

▼警方周一部署搜查堆填區▼



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▼警方於25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



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▼將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼



28歲名媛Abby Choi蔡天鳳慘遭肢解屍，其前夫鄺港智Alex、前大伯、前家翁及前家姑已全被捕。（01製圖）