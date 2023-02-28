蔡天鳳案．直播｜警身穿白色全套保護衣 抵打鼓嶺堆填區尋殘肢
撰文：凌逸德
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蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，警方繼續搜索死者殘肢。今日（28日）上午10時許，大批警員身穿白色全套保護衣，乘搭警車到達打鼓嶺新界東北堆填區搜索。
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蔡天鳳頭顱及雙腿，分別在大埔龍尾村單位「人肉湯」及雪櫃內尋回；其軀幹、雙手仍然不知所終。警方估計有人將大件骨頭如脊椎骨、手骨帶到其他地方棄置，於是今日（28日）上午10時許，到達打鼓嶺堆填區搜索。
據悉堆填區內列入搜索範圍的面積約一個足球場大，料涉千噸垃圾，該批垃圾主要是相關日子時所棄置。警方除了希望尋回死者殘肢外，亦積極搜索更多證物，估計至少耗時兩至三日才能完成搜索工作。
西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，今日未必可以完成搜尋，搜索範圍面積約一個足球場大，「不過都幾深」。他指目前鎖定所有證物、衣服、兇器在一個小位置，有信心載有上述物件在垃圾在此位置。
▼警方周一部署搜查堆填區▼
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▼警方於25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼
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▼將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸▼
▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。