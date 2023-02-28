蔡天鳳案．直播｜警身穿白色全套保護衣　抵打鼓嶺堆填區尋殘肢

蔡天鳳Abby Choi被殺害肢解烹屍案，警方繼續搜索死者殘肢。今日（28日）上午10時許，大批警員身穿白色全套保護衣，乘搭警車到達打鼓嶺新界東北堆填區搜索。



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蔡天鳳頭顱及雙腿，分別在大埔龍尾村單位「人肉湯」及雪櫃內尋回；其軀幹、雙手仍然不知所終。警方估計有人將大件骨頭如脊椎骨、手骨帶到其他地方棄置，於是今日（28日）上午10時許，到達打鼓嶺堆填區搜索。

據悉堆填區內列入搜索範圍的面積約一個足球場大，料涉千噸垃圾，該批垃圾主要是相關日子時所棄置。警方除了希望尋回死者殘肢外，亦積極搜索更多證物，估計至少耗時兩至三日才能完成搜索工作。

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，今日未必可以完成搜尋，搜索範圍面積約一個足球場大，「不過都幾深」。他指目前鎖定所有證物、衣服、兇器在一個小位置，有信心載有上述物件在垃圾在此位置。

▼警方周一部署搜查堆填區▼



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▼警方於25日凌晨在村屋檢走大量證物，包括藏屍雪櫃▼



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▼將軍澳華人永遠墳場搜尋失蹤遺骸▼



▼警方與渠務署在大埔龍尾村工作▼



28歲名媛Abby Choi蔡天鳳慘遭肢解屍，其前夫鄺港智Alex、前大伯、前家翁及前家姑已全被捕。（01製圖）