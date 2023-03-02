尖沙咀大火｜中間道大廈地盤高層起火　火警升為四級（持續更新）

尖沙咀發生火警。2日晚上11時許，據報中間道一幢正在興建中的大廈，高層位置突然冒出火光，當局接獲超過30人報案，部份報案人身處港島區，亦能肉眼見到火光。消防接報趕至現場，正設法灌救。消防經現場評估後，於11時39分將火警升為三級，並加派人手前往營救。初步得悉有兩人受傷，須由救護車送往伊利沙伯醫院治理，據知兩人為附近的司機，疑被跌下的火屑燒傷。

消防於凌晨1時46分，將火警升為四級。

現場大廈為「海員之家」，現正改建為酒店。就現場所見，部份火屑跌落地面，消防及警方須在上址對開劃出封鎖線，以免市民走近。《香港01》記者在港島東區走廊駕駛時，亦看見現場火勢猛烈；有讀者在灣仔會展站對開，亦發現尖沙咀發生火警。有在場目擊的市民形容：「好似拍緊災難片」。在彌敦道與中間道交界，即距離火場約150米外，有逾100名市民圍觀拍照。

至3月3日凌晨零時左右，現場火勢由高層蔓延至中低層外牆。據悉，較早前有途人發現，起火的大廈內有電筒光閃出，未知是否有人求救，消防正設法進入大廈搜索。



現場相當大火。(梁啟珞攝)

01:55：消防處於凌晨1時46分，將火警升為四級。

01:45：附近大廈1名住客疑吸入濃煙不適，須由救護車送院治理。

01:30：緬甸臺部份大廈及重慶大廈的居民，須疏散到地面安全位置。

01:15：由於火勢持續猛烈，加上風勢強勁，火勢已波及至同一地盤內的另一幢樓，外牆棚架起火，不時聽到一些巨響。另外，由於火屑及鐵皮等雜物被吹到彌敦道，正在彌敦道與中間道交界採訪的記者，亦須應警方要求，向後撤退至九龍酒店對開。

01:00：消防處於3日凌晨零時50分公佈，尖沙咀中間道一地盤昨日（3月2日）晚上11時11分發生火警，並於晚上11時37分升為三級。消防員正動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。火警中暫未接獲受傷報告。

00:30：消防接獲鄰近的緬甸臺一住宅大廈起火，現正開喉灌救，初步相信為海員之家的火舌波及引發火警。據悉

00:20：消防處發出【尖沙咀火警特別通知】尖沙咀中間道11號一地盤昨日（3月2日）晚上11時11分發生火警，並於晚上11時37分升為三級，消防處正進行滅火行動。如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。

00:00：於火屑隨風四散，鄰近的喜來登酒店頂樓，有帳篷被火屑燒毀；附近的國際電信大廈平台，亦被火勢波及。消防員疲於奔命，再抽調人手處理上述兩場火警。所幸未有再接獲傷亡報告。

有市民吸入濃煙不適，由救護車送院。(黃江奇攝)

現場相當大火。(梁啟珞攝)

記者應警方要求，向後撤退至九龍酒店對開繼續採訪。