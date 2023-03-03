尖沙咀四級火｜海員之家去年棚架起火　跳輕鐵男曾擅闖地盤攀天秤

位於尖沙咀中間道11號、帝國集團的「海員之家」重建地盤發生三級火，火勢由高層迅速蔓延至中層，連港島區隔岸亦清晰可見，至周五凌晨1時許再升級為四級火。翻查資料，該大廈地盤已非首次起火，去年9月21日，地盤8樓位置棚架亦起火，約50名工人需疏散至安全地方暫避。另外，今年1月10日，警方就跳上輕鐵頂一案拘捕3名男子，被捕男子曾於除夕夜擅闖尖沙咀地盤爬天秤倒數，該地盤便是今次起火的「海員之家」，當時帝國集團亦確認承辦商已就疑有人擅闖事件向警方備案。



▼2022年9月21日棚架火警▼



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▼男子曾於除夕夜擅闖海員之家爬天秤倒數▼



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尖沙咀「海員之家」將會重建為一幢42層高綜合大樓，是帝國集團的酒店項目「代表作」，由郭炳湘於2018年投得。大樓低層用作海員會所，9至42樓是酒店部分，提供約500間酒店房間，並引入美國金普頓品牌（KIMPTON）負責營運。帝國集團董事郭基浩受訪時曾指，項目原定今年落成，但因應疫情關係，或會延至2024年開業。

▼海員之家三級火▼



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