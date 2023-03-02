尖沙咀大火｜中間道大廈地盤起火　焚燒逾9小時救熄（持續更新）

尖沙咀中間道一重建地盤發生火警，2日晚上11時11分，高層位置突然冒出火光，火勢蔓延，濃煙升上半空，身處港島區的市民亦清楚見到火光。消防員在場灌救，於凌晨1時46分將火警升為四級，共出動兩喉三煙帽隊，旁邊最少5幢大廈被火屑波及，共130人要疏散。火警焚燒逾9小時，最終於（3日）早上8時30分大致被救熄。



起火大廈為「海員之家」的舊址，現正改建為酒店。火警期間無數火屑跌落地面，殃及附近車輛及花槽，警方劃出封鎖線以免市民走近。旁邊最少5幢大廈被波及，包括國際電訊大廈平台、遠東大廈、喜來登酒店、重慶大及恆星樓。



《香港01》記者在港島東區走廊駕駛時，亦看見現場火勢猛烈；有讀者在灣仔會展站對開，亦見到尖沙咀發生火警。在場目擊的市民形容：「好似拍緊災難片」。在彌敦道與中間道交界，即距離火場約150米外，有逾100名市民圍觀拍照。初步得悉最少兩人受傷送往伊利沙伯醫院，據知是附近的司機，疑被跌下的火屑燒傷。



08:38 消防處稱，火警於上午8時30分大致被救熄；消防員曾動用兩條喉及三隊煙帽隊灌救，火警中暫未接獲受傷報告。警方及消防處將於稍後上午10時，交代今次火警詳情。

08:15 消防處稱，火勢於上午7時31分受到包圍，8時08分受到控制；消防員正動用兩條喉及三隊煙帽隊灌救。

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07:30：消防處現時仍然動用2喉2煙帽隊灌救，至今未有受傷報告。現場所見，棚架熏黑，有灰燼由地盤不斷飄散出來，但已經不見有火光。

07:00：九巴表示，受火警影響彌敦道（介乎佐敦道至梳士巴利道）封閉，九巴途經該區的巴士路線會改道行駛，班次或因而有所延誤。受影響路線共59條（見另稿）， 九巴已加派外勤人員協助乘客，並呼籲乘客預留充裕的出行時間。

現場相當大火。(梁啟珞攝)

06:45：現場可見，起火大廈外牆嚴重燒焦，不斷有濃煙湧出，但已無明火。

03:40：運輸署發出特別交通消息：因火警，中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間的全線仍然封閉。同時，彌敦道(尖沙咀方向)介乎佐敦道與梳士巴利道之間的全線及彌敦道(佐敦道方向)介乎海防道與梳士巴利道之間的全線現已封閉，梳士巴利道(紅磡方向)近中間道的第1及第2線亦已封閉。受影響巴士第N21、N216、N241、N271、N281及N796號線須改道行駛。駕駛人士請考慮改用其他道路。

處於天台的天秤亦起火。(黃江奇攝)

03:28：海員之家斜對面的「H Zentre」大廈，天台被波及起火，火勢隨後被救熄。

03:15：消防出動航拍機協助視察火場情況。

02:55：大廈天台位置設有兩個天秤，其中一個天秤起火。

H Zentre（圖右）被海員之家（圖左）的火勢波及，天台起火。(黃江奇攝)

02:35：大火附近大廈有多名居民疏散。截至凌晨2時半，緬甸臺恆星樓有50名住戶須強制撤離，另外有10名受影響居民，送到油麻地梁顯利社區中心度宿；重慶大廈及遠東大廈各有40人疏散。

02:30：凌晨2時15分左右，喜來登酒店頂樓再被火屑波及，有雜物被焚毀，消防開喉救熄，無人受傷。

01:55：消防處於凌晨1時46分，將火警升為四級。

01:45：附近大廈1名女住客疑吸入濃煙不適，須由救護車送院治理。

01:30：緬甸臺部份大廈及重慶大廈的居民，須疏散到地面安全位置。

01:15：由於火勢持續猛烈，加上風勢強勁，火勢已波及至同一地盤內的另一幢樓，外牆棚架起火，不時聽到一些巨響。另外，由於火屑及鐵皮等雜物被吹到彌敦道，正在彌敦道與中間道交界採訪的記者，亦須應警方要求，向後撤退至九龍酒店對開。

01:00：消防處於3日凌晨零時50分公佈，尖沙咀中間道一地盤昨日（3月2日）晚上11時11分發生火警，並於晚上11時37分升為三級。消防員正動用兩條喉及兩隊煙帽隊灌救。火警中暫未接獲受傷報告。

00:35：運輸署於上午12時20分宣佈： 因火警，中間道介乎彌敦道與梳士巴利道之間的一段全線現已封閉。 同時，梳士巴利道(紅磡方向)近中間道的第1及第2線現已封閉，彌敦道(尖沙咀方向)介乎麼地道與梳士巴利道之間的慢線亦已封閉。所有車輛沿彌敦道(尖沙咀方向)不能左轉入麼地道。 駕駛人士請盡量忍讓。市民請留意電台/電視廣播的最新交通情況。

00:30：消防接獲鄰近的緬甸臺一住宅大廈起火，現正開喉灌救，初步相信為海員之家的火舌波及引發火警。

00:20：消防處發出【尖沙咀火警特別通知】尖沙咀中間道11號一地盤昨日（3月2日）晚上11時11分發生火警，並於晚上11時37分升為三級，消防處正進行滅火行動。如市民受到隨風飄散的煙霧和異味影響，可關閉門窗及保持鎮定。

00:00：由於火屑隨風四散，鄰近的喜來登酒店頂樓，有帳篷被火屑燒毀；附近的國際電信大廈平台，亦被火勢波及。消防員疲於奔命，再抽調人手處理上述兩場火警。所幸未有再接獲傷亡報告。現場火勢由高層蔓延至中低層外牆。據悉，較早前有途人發現，起火的大廈內有電筒光閃出，未知是否有人求救，消防正設法進入大廈搜索。

海員之家天台天秤起火。(黃江奇攝)

有市民吸入濃煙不適，由救護車送院。(黃江奇攝)

現場相當大火。(梁啟珞攝)

記者應警方要求，向後撤退至九龍酒店對開繼續採訪。

消防出動航拍機協助了解火場情況。

消防出動航拍機協助了解火場情況。