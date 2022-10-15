安達臣道冧天秤｜電工遺孀撐過最艱難日子　細訴喪夫抗癌心路歷程

上月7日安達臣道冧天秤事故導致3死6傷，其中41歲電工許文明被當場壓斃，遺下患癌的妻子和兩名女兒。當時許太頓變悲劇中主角，在確診患癌已屆末期之際，丈夫竟溘然離世，她唯有以抱恙之軀，四處奔走辦理後事及照顧女兒。事隔逾一個月，許太接受《香港01》專訪，不諱言在最難捱的日子裏曾想過放棄：「選擇死亡對於當時的我來說是更輕鬆的……活下去會更麻煩更累。」但念及女兒及家人，許太選擇撐下去，而廣大香港人對她施以援手，亦令她有力量走出人生低谷，不再迷茫及擔憂。

許太現時希望痊癒後，可為香港的美好出一分力，以回報社會。至於丈夫的離世，依然是許太的錐心之痛，不過她表明會順其自然地接受這種痛苦：「它是痛苦也是記憶，痛有時也是存在的證明，我想依然和他（先生）一起前行。」



許太坦言，至今仍未從喪夫的悲痛中走出來，但選擇順其自然地接受這種痛苦。（資料圖片)

許太在訪問中坦言，至今仍未從喪夫的悲痛中走出來，也沒有打算走出來，反而選擇順其自然地接受這種痛苦，「讓它和我一起就好，某個時刻感覺難過了就哭一下，它是痛苦也是記憶」。許太續指：「人生本就是痛並快樂着的，痛有時也是存在的證明，我想依然和他（先生）一起前行。」

難忘丈夫離世躺在工地的畫面

許太表示，與丈夫的經歷即使再值得回憶，也不及「看到他離世躺在工地的畫面讓我印象深刻」。這段時間，過去的回憶與丈夫離世的畫面，經常在許太腦海裏交織在一起，她說道：「意識裡要分辨，哪一個更真實」。

許太表示，與丈夫的經歷再值得回憶，也不及看到他離世躺在工地的畫面印象深刻。（資料圖片)

許太向記者坦承，事故後首三天是最難捱的日子，「意外帶來的衝擊遠遠大於悲傷和哀痛」。她形容當時非常茫然，每日忙着處理不同的事情，甚至「沒有好好坐下來悲傷的時間」。她指當時有焦慮等狀況，每日只能睡2至4小時，導致身體出現毛病，包括「生蛇」。直到現在，許太與家人仍未完全消化事件。

身患癌症、痛失至愛 曾想過放棄

家庭遭逢巨變，有些人或會一蹶不振，尤其是許太身患癌症，又頓失至愛，可謂身處人生低谷，她不諱言曾想過放棄：「選擇死亡對於當時的我來說是更輕鬆的……活下去會更麻煩更累。」但作為上有老下有小的中年人，許太指活下去已不是勇氣的問題，而是她沒有選擇輕鬆的權利，因為「所有人都知道這太不負責」。

身處人生低谷時，許太不諱言曾想過放棄。（資料圖片）

港人支援令她走出人生低谷

也許是生性堅強，又或是責任使然，許太最終沒有逃避，反而選擇承擔，她說：「最難的日子已經過去了，最糟糕的事情已經發生了」，生活仍是要繼續，唯有積極做好眼前事。而在最難捱的日子裏，香港人成為許太的救星，她感激香港人在意外後「快速又熱情」地給予支援，令她不再迷茫及擔憂，有力量走出人生低谷，「看到前方有坦途可行，而不是要自己去挖鑿隧道」。

許太表示，過去一個月得到工業傷亡權益會、社會福利署、工聯會及學校等機構關照，亦收到市民寄送的心意卡，令她重新認識到「香港是一個有如此多愛心善意的地方」。她形容香港很好，也希望香港將來能變得更好，並期盼「有機會和大家為它（香港）的好出力。」

身兼父職 母女合力「把爸爸留空的位置填補起來」

丈夫離世後，許太要身兼父職照顧兩名女兒，她指兩名女兒目前情緒不錯，家中氣氛也逐漸回復如昔。然而沒有丈夫的督促，女兒的功課難免變得懶散，令她有點擔憂。她向女兒表示雖然父親已離世，希望母女一同努力，「一起把爸爸留空的位置填補起來」。許太續指，這段日子女兒感覺到身邊的人態度有所改變，給予她們更多關愛，她也安慰女兒道：「這也許是爸爸的愛，他通過別人星星點點的愛，幫你補充你心裡缺失的愛。」

丈夫離世後，許太要身兼父職照顧兩名女兒。（受訪者提供圖片）

至於抗癌方面，許太正接受化療，第一個療程要打6針，現已打了2針。她表示，醫生經觸診檢查後，指腫塊縮小了一點點，但要到第4針後才有階段性結論。許太如今抱着樂觀心態接受治療：「掉頭髮我比較沒所謂，反而覺得沒有頭髮輕鬆方便好多。」她表示對自己身體有一定自信，二來亦相信香港先進的治療方法。

昐癌症痊癒 可回報社會一二

許太昐望癌症痊癒後，可帶女兒與家人一起行山、露營；將來也想進修，提升學歷去找工作，「看看有沒有什麼我做得到，而又能回報社會一二的事情。」若然病情惡化呢？許太坦然地說：「雖然很難預估，但是不會馬上要命。」並指兩名女兒的姑媽會照顧她們，如人生的尾聲仍能自理，會教女兒煮飯，並希望女兒將來的人生是正向及愉快的，「能達到這個目標就已經非常難得」。

麥美娟、吳秋北和郭偉强探訪安達臣道冧天秤意外死者許文明的遺孀阿惠。（麥美娟Facebook）

經歷種種風雨之後，許太對人生「好像突然明白了一些」，例如成長其實是一種自我選擇，「原來遇到困境，除了認輸，除了頂硬上，還可以有另一種選擇，就是看得寬廣一點，想得再通透一點，讓自己豁達面對問題，接納所有不能改變的」。

被問到是否滿意工傷調查的進度，許太表示「沒有任何一方對我們交代明確的意外成因和進度」，她指現階段一切尚未明朗，要等結果出來才知道是否滿意，並指調查進度即使慢一點，如果對事情更有利，依然是可以接受的。

許太表示，工傷賠償現在需要等待勞工處的進程，因為意外影響較大，可能需要一些時間。而精進建築除提供恩恤金外，都有再次帶來公司仝人的心意和慰問金。許太指，意外對其家庭是打擊，對公司也是難關，所以並不想要求公司給予更多的賠償。