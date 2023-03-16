葵芳閣謀殺｜疑兇Deran背景曝光　爛賭大話王謊報身份另有女友

葵涌葵芳閣周二（14日）發生謀殺案，63歲女子梁雪卿返家時疑撞破賊人爆竊，慘遭對方用鐵筆重擊頭部致死，消息稱兇徒行凶手法殘忍，女死者被打至骨折及大量流血。警方相信案件是死者熟人所為，並已經鎖定疑人身份。



據了解，警方鎖定死者同層另一單位的年約25歲男住客Deran與案有關，而他在案發後及案件揭發前的短短數小時內，已離開香港潛逃往日本。消息稱，Deran是爛賭成性的大話王，欠下一身賭債，更無視父親患癌在家中偷去治病錢，於2019年6月遭趕出家門，隨即在反修例事件後自稱「手足」，輾轉結識死者鄰居的女兒，並獲對方收留而入住葵芳閣單位，而兩人僅屬朋友關係，Deran實質另有女友，他更向身邊人謊報多重身份，包括修讀不同學系、有豐厚收入的專業人士，甚至訛稱單位是自己家人購入，大話連篇背後是欠債纍纍，更涉嫌犯下謀財害命的兇殘殺人案。



案發單位屋內擺設整潔，客廳未見血迹，大門見藍色漆油漬，但相信與兇案無關，女死者男友未有回應記者提問。

消息稱，Deran過去與家人同住，原本在香港恆生大學就讀一年級，惟後來輟學，亦沒有工作，並開始沉迷賭波。當時其父患癌，家中積蓄原本是留作父親治病，惟因Deran爛賭欠債、曾多次遭人上門追數，家人曾為他還款20多萬元。惟有人仍沒改過，繼續沉迷賭博，後來更從家中偷錢，把父親的治病錢偷去，其母親終忍無可忍將Deran趕出家門，家人自2019年6月起與他再無聯絡。

當時正值反修例事件開端，Deran自稱是「手足」，在網上社交平台找人收留，在平台上認識居於葵芳閣一單位的女生，即死者鄰居的女兒。鄰居女兒原本與母親同住葵芳閣的單位，但因當時正身在英國讀書，家中可騰出空間供Deran入住，故獲母親同意後開始收留Deran。

據了解，Deran向他寄住單位的戶主母女表示，自己是城大畢業生，目前正兼職就讀護理系，並另有兼職工作。戶主女兒目前仍在英國留學，雖然在回港度假時見過Deran，但兩人只是普通朋友關係，而Deran另有女友。

▼3月14日，大批警員在葵芳閣調查▼



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消息稱，Deran的確有女友，雙方是在一個非法德州撲克賭檔認識，他向女友自稱是會計師、月入4萬元，更訛稱自己居住的葵芳閣單位是由家人購入，自己有份供款，又向女友指同居於單位的女子是其姨姨。不過，真相是他自2020年4月入住該個葵芳閣單位至今，一直沒有支付一分一毫，白吃白住。

據悉，Deran寄住的單位，戶主本身與死者一家相熟，互相持有對方的後備門匙，懷疑Deran在兩家人閒聊間，得知死者有開設公司，並將住所當作辦公室，因而萌起貪念爆竊對方住所，不料在周二（14日）下午約2至3時犯案期間遇上死者回家撞破事件，隨即狠下殺手，兇殘地以鐵筆狂扑死者頭部，致她骨折及大量流血，最終死在屋內。案件在當晚7時許被揭發，惟謀財害命的Deran在犯案後至案件曝光前的短短數個小時內潛逃往日本。案發後，Deran過去數年向不同人撒謊塑造的假身份亦逐一被識破，現時是爛賭大話王兼殺人疑犯，目前警方已通報國際刑警追緝其下落。

死者梁雪卿（中）與法團委員合照。（立案法團主席劉啟安提供）

63歲女死者梁雪卿於周二（14日）下午2時，與同居男友外出飲茶後回家，晚上男友回家時揭發她倒臥屋內，頭部受傷，明顯死亡。警方發現屋內遺有一支不屬於該單位的鐵筆，且染有血漬；單位內則有明顯被搜掠痕跡，一個內有現金及金器的夾萬被拖出客廳，曾經被人嘗試用工具撬開，但未能成功；而女死者部分個人財物則不翼而飛。警方早前交代案情時指，相信案件為死者熟人所為，已經掌握其身份及通緝。案件列謀殺案處理，新界南總區重案組正調查案件。警方稍後將為死者安排驗屍，以確定其死因。

▼3月15日，探員繼續在葵芳閣調查▼

