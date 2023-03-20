呈祥道巴士撞壆傾側｜女乘客遭拋起撼鼻 彼此互相關懷感安慰
撰文：馬耀文
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呈祥道巴士撞壆傾側，77人歷險，最少18人送院；其中一名上層女乘客憶述撞壆一刻「成個人拋起」。
姓林女乘客撞到鼻子，左手前臂受傷，經救護員敷治後打算到私家醫院治理。她在順利邨上車，巴士行至呈祥道出事位置，「突然『嘭』一聲，成個人拋起」。對車長的駕駛情況，她表示已經不記得「突如其來呀！」幸所有乘客也很安靜，等候救援，而且也互相關懷照顧。
另外有婆婆頭破血流，由消防員攙扶送院。
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呈祥道九巴傾側車禍有多少傷者？
2023年3月20日早上，呈祥道一輛九巴駛至長沙灣清麗苑對開時失事，猛撼路中石壆，左邊車身剷上石壆傾側，意外中至少77人受傷， 車禍後乘客下車後沒有立即離開，反而在傾側的車身下互相自救逃生。
呈祥道九巴車禍，出事傾側的九巴是哪路線？
呈祥道鏟上石壆的九巴是290A，行走路線請按此！