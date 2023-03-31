大埔奪命火｜男死者是潛水教練　女友發文悼念：佢係一個大愛嘅人

大埔同秀坊奪命火警，造成1死7傷。原來35歲男死者是潛水教練，去年考獲教練資格，熱愛水底世界；與同居女友志趣相投，成為彼此生命中最愛。可惜一場無情烈火，將他們狠狠拆散，火警中倖存的女友，昨晚在死者的facebook發文悼念，力讚男友是「一個大愛嘅人」，令人唏噓婉惜。



死者陳浩麟，洋名Alien，去年完成「NAUI國際潛水教練課程」並考獲證書，是一名潛水教練，在本港及菲律賓教授潛水。在他的facebook帳戶內，可見很多水底攝影的作品，如珊瑚、多角海牛、海兔和海馬等等。他曾經留言「我嘅世界……依家除左潛水……仲有潛水」，對潛水的熱愛程度可見一斑。

Alien在facebook上載獲發潛水教練證書。（facebook圖片）

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其女友Poly，昨晚在陳的facebook帖文悼念：「我係poly，大家都已經有見到新聞嘅報道，我哋嘅陳教練，我哋嘅Alien，我地（哋）嘅細路，已經離開我哋，大家嘅慰問，關心我都明白。我只係想講佢係一個大愛嘅人，會係上面好好守護住咁多位關心佢嘅人，朋友，兄弟！我諗佢唔會想大家難過！安好」不少親朋好友紛紛留言「RIP」表達哀傷懷念。

Poly亦愛好潛水，不時上載與男友把臂潛水的相片，其中一張相寫了鄭伊健「感激我遇見」的歌名，表達對男友的情深；另一張合照寫上「2023年，都一樣愛著你。二百年後希望一樣是你！」相信已視彼此為終身伴侶。

火警發生於昨日（30日）凌晨3時，陳與潘姓女友同居的單位起火。據了解，潘女看見客廳一個拖板突然起火，即時通知洗手間內的男友，陳男見狀叫她先行離開，自己則留下嘗試撲熄火源，可是火勢愈來愈大，他被困於洗手間內，期後由消防員救出送大埔那打素醫院，惜告不治。潘女赤足逃出，臉龐和手腳也熏黑，一臉惶恐，稍後由朋友陪伴接走。警方稱，火警起因疑是拖板短路所致。

火警中樓上共7名住客吸入濃煙不適，包括姓孫的一家四口，其中父母及7歲女兒目前情況仍然危殆，4歲兒子情況嚴重；另外一對姓梁兄弟（15歲及16歲）情況穩定和嚴重，一名姓王女子（45歲）情況穩定。

陳男送院時陷昏迷，其後證實不治。

↓↓同居女友帶同犬隻逃出↓↓

↓↓一家四口送院↓↓

↓↓姓梁兩兄弟送院↓↓

(圖片來源：FB群組「大埔TAI PO」)

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（圖片來源：FB群組「大埔 TAI PO」）

↓↓單位焚毀嚴重↓↓