內地女小紅書爬迪士尼展品打卡　遭網民批評「不文明」

一名「小紅書」女用戶昨（2日）晚發佈一個帖子，標題為「香港迪士尼最難拍的打卡地！」上載多張相片，可見女子在兩名友人協助下，爬上迪士尼園區內的一個「薯蛋頭先生」大型展品上拍照「打卡」。過程中女子一直按著展品借力，拍照後興奮發帖，直言「這個土豆先生在玩具總動員園區裡，真的很高，哈哈哈哈哈哈」，其舉動惹起網民批評，有人留言「其實是說有點不文明在裡面」，亦有人質疑「可以咁爬上去影？」女帖主則回應「反正i did（我做了） 哈哈哈哈哈」毫無歉意。



目前相關帖文已被刪除，迪士尼回覆事件，稱該賓客行為已抵觸了樂園規則，迪士尼有權拒絕該等人士進入樂園，或要求該等人士離開樂園而毋須退款、負責或作出任何賠償，並會會按情況及需要尋求執法部門跟進。



女子與其2名友人合力，爬上迪士尼園區內的一個「薯蛋頭先生」大型展品，欲坐在上面打卡。（截自小紅書）

該名小紅書女用戶IP屬地顯示為廣東，擁有逾3,000名粉絲 。她於昨晚發帖稱﹕「我封這裏是香港迪士尼最難拍的打卡地！甭管你想不想拍 但難拍是真的！」，同時展出數張連環圖片顯示打卡過程。

從圖片所見，該名女用戶先是站在地上，用手扶著展品的台階及「薯蛋頭先生」手持的一塊小型道具借力，一男一女友人則各抱其左右腳，將她抬起。過程中女子一直按著展品借力，最後成功登上展品台階「打卡」，舉起勝利手勢笑不攏嘴。帖文中亦指「這個土豆先生 在玩具總動員園區裡，真的很高，哈哈哈哈哈哈」。

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此舉惹起不少網民批評，有人指「這是不是屬於破壞『公物』？」有人認為不雅及不文明「不建議模仿，是在破壞的感覺了」，女帖主還振振有詞，反駁說「其實很多小朋友爬的 」。對於有人質疑「可以咁爬上去影？」女帖主回應說：「反正i did（我做了） 哈哈哈哈哈」毫無歉意。

香港迪士尼樂園回覆指，「該賓客行為已抵觸了樂園規則：進行任何不安全或其他妨礙樂園或其關聯設施運作的行為。對於任何不遵守樂園規則或法例或作出危險、違法或無禮行為之人士，或為保障安全、治安或秩序，或我們認為情況所需，我們有權拒絕該等人士進入樂園，或要求該等人士離開樂園而毋須退款、負責或作出任何賠償。我們會按情況及需要尋求執法部門跟進。」