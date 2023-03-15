內地男抖音曝用100蚊即入迪士尼　教用「陰招」慳$500　網民:丟人

內地與港正式通關，吸引不少內地旅客訪港，而香港迪士尼樂園作為香港標誌性的地點之一，當然也是旅客們必到訪的景點。而現在樂園最為普通的一天門票都需要$639港元一張，而近日有內地網民竟然拍片分享，於迪士尼遊玩的「省錢攻略」，當中他表示進入迪士尼遊玩竟可不用買門票?!



圖自「鄰居小黃」抖音

最近，內地網民「鄰居小黃」於抖音上以「只花一百多就能遊玩迪士尼的省錢攻略」為題發影片分享自己前往香港迪士尼遊玩，「原價500多的門票我只花了100多」便能順利進園。他表示「直接買一日門票要五百多」，還有另一種的卡則是「幾千塊買的年卡」，但大家一年都去不到幾次，所以自己買年卡並不划算，因而他表示其實有很多人都會「租卡」進園。

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小黃表示，自己於一開始並不知道有「租卡」此方法進園，所以便「傻傻的自己買了張年卡」，結果發現同行的朋友竟然「都是租的」。他指園方「查的也不嚴」，他們「一臉正氣凜然就進去了」，然而門票的「行情」一日大概是「一百多」。

翻查內地的二手物品交易平台「閒魚」，搜尋「香港迪士尼年卡租借」可見有不少人出租年卡，不論「金卡全年證」，還是最高級別的「白金卡」都有行有市，租借價錢根據日子而定，整體價格約$150-250左右。

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而根據香港迪士尼樂園網站所列出的一日門票價格，一共分為三種，普通日子(星期一至五)的一日門票， 成人價格為$639港幣一張，特定日子(週末)為$699港幣一張，特定高峰日子(公眾假期)為$739港幣一張。即租借年卡的價錢，只需正價門票約六分之一的價錢。

圖自「鄰居小黃」抖音

小黃除了分享省下門票的方法，他亦分享指髮箍於網上買$9.9人民幣便能有兩個，「到裡邊一個要一百三十八」，還有內裡的小食和飲料亦很貴，他表示大家可以「帶食物進去」，他自己亦帶了麵包和飲料，並「放在背包最上面」，也能順利進園。

影片引起網民討論，也被轉發到不同討論區，有內地網民好奇「怎麼一百多買門票」，「真的可以租卡?」，但有網民亦表示「被人發現丟人」，「租卡是不對的，為甚麼還要教人做不對的事情?」，網民亦指「守點規矩吧...又不是少那幾百塊」，「希望大家還是遵守一下規矩吧，盡量都自己買票進園，不要租卡啊」。

圖自香港迪士尼樂園網站

香港迪士尼樂園奇妙處處通條款顯示，若發現使用「個人會員卡入園或領取優惠者並非個人會員卡上所指定的賓客」、「個人會員卡及／或其優惠被用於商業目的或其他未經授權的目的被濫用」等情況，樂園有權隨時拒絕接受、取消及／或沒收個人會員卡和相關會籍，扣留、暫停或中止與個人會員卡相關的優惠，而毋須退款或作出任何賠償。

(任何經非正規途徑銷售或購買門票均為不妥當行為，上述影片為網民分享，並非香港01立場)